كوريا الجنوبية تندد بـ"اتفاق الشيطان" بين كيم وبوتين واليابان تحذر من انتهاك العقوبات الأممية

بقلم: يورونيوز

قالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا للصحافيين إن طوكيو "تتابع بقلق" المحادثات بين موسكو وبيونغ يانغ، ولا سيّما على ضوء "احتمال أن تؤدّي إلى انتهاك للحظر المفروض من قبل مجلس الأمن الدولي على إبرام أيّ صفقة متعلّقة بالأسلحة مع كوريا الشمالية".

حذّرت اليابان الخميس غداة القمّة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون من أيّ "انتهاك" للعقوبات المفروضة من مجلس الأمن الدولي على بيونغ يانغ والتي تمنعها من إبرام صفقات أسلحة.

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وقالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا للصحافيين إن طوكيو "تتابع بقلق" المحادثات بين موسكو وبيونغ يانغ، ولا سيّما على ضوء "احتمال أن تؤدّي إلى انتهاك للحظر المفروض من قبل مجلس الأمن الدولي على إبرام أيّ صفقة متعلّقة بالأسلحة مع كوريا الشمالية".

من جهته، ندد زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية بـ"اتفاق الشيطان" بين موسكو وبيونغ يانغ.

والتقى بوتين وكيم الأربعاء في قاعدة فوستوشني في أقصى الشرق الروسي بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين.

وقال بوتين متحدثا للصحافيين إنه يرى "إمكانات" للتعاون العسكري مع بيونغ يانغ رغم العقوبات التي تستهدفها بسبب برامجها النووية والصاروخية.

وسبق أن أعربت الولايات المتحدة عن قلقها حيال العلاقات الدفاعية "الناشئة" بين البلدين وحذرت بأنها لن تتردد في فرض عقوبات جديدة عليهما.

كما تحذر واشنطن من تسليم كوريا الشمالية أسلحة لروسيا تستخدم في الحرب في أوكرانيا، ولو أنه لم يصدر أي إعلان بهذا الصدد في الوقت الحاضر.

وأكدت كاميكاوا التي عيّنت في منصبها الأربعاء في سياق تعديل حكومي واسع النطاق، أن الغزو الروسي لأوكرانيا "غير مقبول" مشددة على أن اليابان طلبت من الدول الثالثة عدم تقديم أي دعم للقوات الروسية في هذا النزاع.