في نقاط.. أبرز ما جاء في زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل

بقلم: يورونيوز مع AFP NEWS (AR)

عبّر الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء، عن دعم كامل لإسرائيل، متبنياً رواية تل أبيب التي تقول إن "صاروخاً حاد عن مساره" أطلقته "جماعة إرهابية" أصاب المستشفى في مدينة غزة أمس، ما أوقع مئات القتلى وأثار غضباً واسعاً في العالم العربي.

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قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن زيارته لتل أبيب تأتي للتأكد من امتلاك إسرائيل ما تحتاجه للرد على "هجمات حماس"، وأشار إلى أن هجوم الحركة في 7 أكتوبر "يذكرنا بأحداث 11 سبتمبر"، كما أشار إلى أن إسرائيل وافقت على دخول مساعدات إلى غزة في أسرع وقت ممكن.

وشدد بايدن على أنه لا شيء أهم من إعادة الرهائن في غزة، في كلمة الأربعاء، حملت "رسالة واحدة إلى إسرائيل، وهي أنكم لستم وحدكم".

أبرز ما قاله بايدن خلال الكلمة:

- لو لم تكن هناك إسرائيل في الوجود لعملنا على إقامتها وسنستمر في الوقوف إلى جانبها

- الولايات المتحدة تدعم إسرائيل هذه الأيام المظلمة وستسعى ألا تتوسع رقعة النزاع

- ما حدث في إسرائيل يشكل 15 ضعفاً لما حدث في 11 سبتمبر/أيلول

- سوف أحث الكونغرس على زيادة الإمدادات والمساعدات لدعم القبة الحديدية ودولة إسرائيل عموماً

- يجب تحقيق العدالة وأعرف أن هناك أثماناً في زمن الحرب ويجب أن يكون هناك وضوح في الأهداف

- حركة حماس لا تمثل كل الشعب الفلسطيني، بل تستخدم المدنيين كغطاء ونشعر بالحزن والغضب لقصف المستشفى

- سنرسل مساعدات للمدنيين بغزة عبر مصر وطلبت من إسرائيل التعاون مع الصليب الأحمر لزيارة الرهائن

- على الإرهابيين أن يفهموا أهمية الأرواح البشرية ولا يجب أن نسمح لهم بالانتصار

- الشعب الفلسطيني يعاني بشكل كبير أيضا

- يجب أن يعيش الشعبان الإسرائيلي والفلسطيني بكرامة وأمان، لذلك علينا العمل على تحقيق حل الدولتين واندماج إسرائيل في محيطها

- إسرائيل وافقت على دخول مساعدات إلى غزة في أسرع وقت ممكن.

- الولايات المتحد تعلن تخصيص 100 مليون دولار مساعدات إنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

وبعيد إقلاع طائرة بايدن عائداً الى الولايات المتحدة، دوت صفارات إنذار بسبب سقوط صواريخ كتائب القسام شرق تل أبيب. وأوضحت الشرطة أنها كانت ناتجة عن قصف في شمال البلاد عبر الحدود مع لبنان، تسببت بأضرار مادية، في حين يتواصل القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة.