بعد تلقي تهديدات بشن هجمات.. الحركة في 6 مطارات فرنسية تعود إلى طبيعتها مجددا

بقلم: يورونيوز

تزايدت التهديدات بوجود قنابل في فرنسا منذ قُتل مدرّس الجمعة في شمال البلاد على يد شاب إسلامي متطرّف.

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عادت الحركة إلى طبيعتها في ستّة مطارات فرنسية أخليت الأربعاء لساعات عدّة بعد تلقّيها عبر البريد الإلكتروني "تهديدات باعتداءات"، كما أعلنت السلطات.

وكانت السلطات أعلنت أنّ مطارات ليل وليون ونانت ونيس وتولوز وبوفيه قرب باريس أخليت من أجل "تبديد أي شكوك" بأنّ التهديدات التي وصلتها قد تكون حقيقية. ولم تشمل إجراءات الإخلاء أيّ مطار باريسي.

وتزايدت التهديدات بوجود قنابل في فرنسا منذ قُتل مدرّس الجمعة في شمال البلاد على يد شاب متطرّف دينيا. وتم إخلاء متحف اللوفر وقصر فرساي السبت والثلاثاء على التوالي بسبب إنذارات كاذبة بوجود قنابل. وتكرّر الأمر نفسه في قصر فرساي الأربعاء.

والأربعاء، توقفت الحركة تماماً لبعض الوقت على الأقل في مطارات تولوز وبوفيه وبوردو وبو.

وقرابة الساعة السادسة مساءً، لم يعد هناك أيّ مطار فرنسي مغلق بالكامل، وفقاً لمنظمة مراقبة الحركة الجوية "يوروكونترول".

وكان متحدّث باسم المديرية العامة للطيران المدني أكّد وجود "إنذارات بقنابل" و"عمليات إخلاء محطات" صباح الأربعاء في أربعة مطارات هي ليل وليون وتولوز وبوفيه (شمال باريس)، لكن بدون إعطاء مزيد من التفاصيل على الفور.

وفي مدينة رين الفرنسية، انتظر حوالي 100 راكب خارج محطة القطار أثناء تفتيش طرد مشبوه. وبعد تدخل فرقة القنابل، أعيد فتح المحطة أخيرا في المساء.

وقد أدت "التهديدات بشنّ هجمات" عبر البريد الإلكتروني والمخاوف بشأن الأمتعة المتروكة، إلى تزايد عمليات إخلاء في المطارات في فرنسا، بما في ذلك ليل وليون ونانت ونيس.