برلمانية أمريكية تتهم بايدن بدعم "الإبادة الجماعية" في غزة وتقول له سنذكرك في انتخابات 2024

بقلم: يورونيوز

بعد أكثر من 3 أسابيع من بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بدأ أعضاء من الحزب الديمقراطي الأمريكي برفض تقديم "دعم أمريكي مطلق" لشن حرب على المدنيين في قطاع غزة وتهديد حياتهم للخطر.

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أثارت تغريدة نشرتها رشيدة طليب، النائبة الديمقراطية من ولاية ميشيغان، الجمعة اتهمت فيها الرئيس الأمريكي بدعم "الإبادة الجماعية" للفلسطينيين، جدلا واسعا على وسائل التواصل الأمريكية.

وكانت طليب قد كتبت "سنتذكر في 2024 " مرفقة فيديو مدته دقيقة ونصف ويتناول مقاطعا من الاحتجاجات الشعبية التي عمت في ولاية ميشيغان، بالإضافة إلى كاليفورنيا ونيويورك وكان المتظاهرون يحملون الأعلام الفلسطينية ويهتفون "لا سلام على الأرض المسروقة!" و"من النهر إلى البحر" تتخللها مقاطع لبايدن والمتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.علما بأن الموقع حذف التغريدة الأصلية.

هل الدفاع عن حقوق الفلسطيين تعادل معاداة السامية؟

واتهم كثيرون طليب بمعاداة السامية، كما طالبها البعض بالاستقالة. وقال ناثان سيلز، خبير مكافحة الإرهاب السابق لشبكة فوكس نيوز السبت إن الهتاف الفلسطيني يمثل دعوة إلى "إبادة الدولة اليهودية".

وأفاد الخبير الاستراتيجي الرقمي غريغ برايس لشبكة فوكس نيوز: "يبدو أن رشيدة طليب تؤيد الإبادة الجماعية لإسرائيل بينما تتهم بايدن بدعم الإبادة الجماعية".

كما أعرب الصحفي جيم تريشر عن أمله بطرد طليب من الكونغرس قريبا. قائلا: "كاذبة. لا أستطيع الانتظار حتى تعود إلى منزلها لتكره اليهود هناك".

وردت طليب في تغريدة نشرتها السبت موضحة: "من النهر إلى البحر هي دعوة طموحة من أجل الحرية وحقوق الإنسان والتعايش السلمي، وليس الموت أو الدمار أو الكراهية. إن عملي ومناصرتي يتمحوران دائما حول العدالة والكرامة لكل الناس بغض النظر عن الدين أو العرق".

تغير ملحوظ في موقف الديمقراطيين تجاه دعم إسرائيل المطلق

بعد أكثر من 4 أسابيع على بدء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، بدأ أعضاء من الحزب الديمقراطي الأمريكي برفض تقديم "دعم أمريكي مطلق" لشن حرب على المدنيين في قطاع غزة وتهديد حياتهم للخطر.

كما تراجع السيناتور كريس مورفي والسيناتور ديك دوربين والنائب جيسون في الحزب الديمقراطي عن تأييدهم المطلق للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وفقا لموقع بوليتيكو الأمريكي.

وقال مورفي، عضو في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ فرع الشرق الأوسط في بيان الخميس إن "المعدل الحالي للوفيات بين المدنيين داخل غزة غير مقبول.. أحث إسرائيل على إعادة النظر على الفور في نهجها والتحول إلى حملة عسكرية تتناسب مع مكافحة الإرهاب".

وحذر ديمقراطيون في ولايات مختلفة البيت الأبيض، من تداعيات انحياز الرئيس جو بايدن لإسرائيل على دعم الجاليات العربية في انتخابات عام 2024 والتي قد تؤثر بشكل مباشر على احتمالية فوزه في الانتخابات القادمة.

وأفاد عدد من مؤيدي بايدن في ولاية ميشيغان والتي تضم أكثر من 310 ألف أمريكي من أصول شرق أوسطية وشمال إفريقية عدم الرغبة بالتصويت له ما لم يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وفي أقرب وقت ممكن.