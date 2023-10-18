شاهد: بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.. قوى الأمن تفرق المتظاهرين أمام سفارة أمريكا في لبنان

بقلم: يورونيوز

توجه المئات من المتظاهرين ليل الثلاثاء إلى محيط السفارة الأمريكية شمال بيروت، حيث عملت القوى الأمنية على تفريقهم بخراطيم المياه وبإلقاء الغاز المسيل للدموع.

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تجمع المتظاهرون وسط بيروت رافعين لافتات عدة، كُتب على إحداها "المقاومة خيارنا". ورددوا شعارات غاضبة من بينها "بالروح بالدم نفديك يا أقصى". ومن هناك انطلقت المظاهرات باتجاه مفرق السفارة الأمريكية في منطقة عوكر، وذلك "احتجاجاً على ما أسموه "الاعتداء الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة".

واتخذت القوى الأمنية اللبنانية والجيش تدابير أمنية مشددة في محيط السفارة، كما قطعت كل الطرق المؤدية إليها بالأسلاك الشائكة، واستخدمت خراطيم المياه والقنابل الدخانية لتفريق المتظاهرين.

وجالت سيارات ودراجات نارية أحياء عدة في العاصمة اللبنانية ومحيطها ورفع بعضها راية فلسطين.

وعلى غرار بيروت، خرجت عشرات التظاهرات والفعاليات الاحتجاجية في عدة مدن عربية وإسلامية وأوروبية تنديداً بالهجوم الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة، الذي خلف حسب آخر إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية 471 قتيلاً و314 مصاباً حالة 28 منهم حرجة، أكثرهم من النساء والأطفال.