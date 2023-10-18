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شاهد: عائلة الفيومي الفلسطينية في شيكاغو ترثي طفلها الذي قتل طعنا بـ26 طعنة على جسده الغض لأنه مسلم

وقفة تكريم لأجل الطفل ويع الفيومي. شيكاغو 2023/10/17
وقفة تكريم لأجل الطفل ويع الفيومي. شيكاغو 2023/10/17 Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
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في بريدجفيو التي تعد موطنا لجالية فلسطينية واسعة، تجمعت عائلة الفيومي والأصدقاء لتأبين الطفل وديع، الذي عرفوه بحيويته ونشاطه وحبه للعب.

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نظمت وقفة احتجاجية بلينفيلد في الولايات المتحدة، لتأبين الطفل الأمريكي من أصل فلسطيني وديع الفيومي (6سنوات) الذي قتل على يد أمريكي من أصل يهودي طعنه 26 طعنة، في أعقاب تنامي خطاب الكراهية على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة.

وكان الطفل وديع الذي احتفل بعيد ميلاده السادس منذ فترة، قتل يوم السبت في ضاحية شيكاغو، بينما أصيبت والدته بنحو 12 طعنة على يد مؤجر البيت السبعيني جزيف تشوبا، الذي ثارت ثائرته ضد الفلسطينين والعرب والمسلمين.

ويبدو أن تشوبا تأثر بالمزاعم المغلوطة التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلامية، والتي روجت ما قيل إنها "فضائع بحق أطفال إسرائيليين " أثناء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها الفصائل الفلسطينية، والتي اتضح فيها بعد أنها مجرد أكاذيب. 

وخلال الأيام الأخيرة أبلغت عديد الجماعات الأمريكية عن زيادة حدة خطابات الكراهية بين اليهود والمسلمين غداة الحرب الإسرائيلية على غزة، وعديد المدن رفعت من عدد دورايات الشرطة. أما دائرة العدل الامريكية فقالت Yنها فتحت تحقيقا بشأن جريمة كراهية لهذا الهجوم المروع على الطفل وديع الفيومي.

المصادر الإضافية • أ ب

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