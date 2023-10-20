بقلم: يورونيوز

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح الجمعة أن إسرائيل ستخلي بلدة كريات شمونة الواقعة على حدودها مع لبنان

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يأتي هذا الإخلاء في ظل توتر شديد تشهده الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ الهجوم الذي شنته الفصائل الفلسطينية في 7 تشرين الأول/أكتوبر على غلاف غزة .

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن السلطات الإسرائيلية بصدد "إجلاء سكان هذه البلدة التي يبلغ عدد سكانها نحو 25 ألف نسمة "إلى بيوت استقبال تمولها الدولة".

وكان 3 جنود إسرائيليين على الأقل قتلوا باستهدف حزب الله مواقع عسكرية إسرائيلية ودبابات، كما دمر معدات مراقبة، بحسب مقاطع فيديو نشرها.

ويسود التوتر المنطقة الحدودية مع لبنان حيث يجري تبادل يومي لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني حليف حماس، منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنّته الحركة وفصائل أخرى في السابع من تشرين الأول/أكتوبر بتوغلها داخل غلاف غزة حيث قُتل 1400 شخص، بحسب السلطات.

وردت إسرائيل بقصف على قطاع غزة أدى إلى مقتل أكثر من 3785 فلسطيني غالبيتهم مدنيون، بحسب أرقام وزارة الصحة في القطاع الذي تديره حماس. وأخلت إسرائيل قرى على الحدود الشمالية، في وقت دفعت بجنود الاحتياط وأرتال الدبابات والمدرعات إلى المنطقة.

خاض حزب الله واسرائيل حرباً مدمّرة صيف 2006، خلّفت أكثر من 1200 قتيل في الجانب اللبناني معظمهم من المدنيين، و160 قتيلا في الجانب الإسرائيلي معظمهم من العسكريين. وتسبّبت الحرب التي استمرت 34 يوماً بنزوح نحو مليون لبناني من بلداتهم.