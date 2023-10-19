مجددا.. إخلاء المطارات وبعض محطات القطار في فرنسا بعد إنذارات بوجود قنابل

بقلم: يورونيوز

أدت إنذارات بوجود قنابل والتي استهدفت 14 مطارا فرنسيا، الخميس، كلها تقريبا من الدرجة الثانية، إلى إخلاء العشرات من تلك المطارات وتسببت في "إلغاء بعض الرحلات الجوية"، بحسب المديرية العامة للطيران المدني في فرنسا.

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وأكد متحدث باسم DGAC لـ EFE أنه "لا يوجد تأثير كبير على الحركة الجوية" بسبب تركزها في المدن المتوسطة أو الصغيرة.

وشدد المتحدث بعد وقت قصير من الساعة 5:00 مساءً بالتوقيت المحلي (3:00 مساءً بتوقيت جرينتش) على أن الوضع يعود بشكل أساسي إلى طبيعته، مع استمرار إغلاق بازل مولوز (التي تديرها فرنسا وبلجيكا بشكل مشترك) وستراسبورغ في ذلك الوقت.

خلال النهار، تم أيضًا إخلاء بوردو ونانت ومونبلييه وكاركاسون وبيزييه وتارب لورد.

وكانت تهديدات بوجود قنابل قد صدرت يوم الأربعاء في 17 مطارا فرنسيا، وتم إخلاء 15 منها. وفي المجمل، تم تعليق 130 رحلة جوية وتأخير عشرات أخرى.

وتتزايد هذه التحذيرات في فرنسا في مناخ يتسم بأزمة الشرق الأوسط التي اندلعت في 7 تشرين الأول/أكتوبر، والتي تفاقمت بسبب هجومين في أوروبا في الأيام الأخيرة.

الأول وقع يوم الجمعة الماضي في بلدة أراس الفرنسية، حيث قُتل مدرّس في مدرسته الثانوية، والثاني حدث يوم الاثنين في بروكسل، حيث قُتل اثنان من مشجعي الفريق السويدي لكرة القدم بالرصاص.

كما تم إخلاء قصر فرساي يوم الخميس للمرة الرابعة منذ يوم السبت، وهو اليوم الذي تم فيه إخلاء متحف اللوفر ومحطة ليون للقطارات في باريس أيضًا. ويتكرر نفس السيناريو في العديد من المدارس. وفي جميع الأحوال تبين أن الإنذارات كانت كاذبة.