طعن سيدة فرنسية في منزلها والشرطة تبحث عن المهاجم وتتهمه بمعاداة السامية

بقلم: يورونيوز

طعنت سيدة فرنسية في منزلها في مدينة ليون، حوالي الساعة الواحدة يوم السبت بسبب ديانتها اليهودية وفقا لصحيفة لو بروغرز الفرنسية.

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وأفادت الصحيفة ان الهجوم يعكس عملا معاديا للسامية، فقد قام المهاجم بنقش صليب معقوف بسكين على الباب الأمامي للضحية، ثم لاذ بالفرار.

وقال مكتب المدعي العام مساء السبت إن "النتائج الأولية دفعت مكتب المدعي العام في مدينة ليون إلى فتح تحقيق في محاولة القتل الذي قد يكون بدافع معاد للسامية".

وتبحث الشرطة الفرنسية عن المشتبه به في أنحاء مدينة ليون.

وكان وزير الداخلية الفرنسي، قد أعلن عن ازدياد الأعمال المعادية للسامية في أنحاء فرنسا لتصل إلى 819 منذ أكتوبر/ تشرين الأول.