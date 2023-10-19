شاهد: مظاهرات تضامن مع الفلسطينيين في دول أوروبية ودعوات إلى وقف إطلاق النار في غزة

بقلم: يورونيوز مع أ ف ب

شهدت عدة عواصم ومدن أوروبية، مظاهرات تضامنا مع الشعب الفلسطيني، أعرب المشاركون فيها عن استنكارهم للقصف الإسرائيلي الدامي على سكان قطاع غزة.

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حتى اليوم بلغ عدد ضحايا القصف الإسرائيلي من الفلسطينيين على غزة، ما لا يقل عن 3400 قتيلا، فيما لا يزال العالم عاجزا عن التوصل لهدنة أو وقف إطلاق للنار، بل على العكس تشتد وتزداد دموية الحرب، خصوصاً بعد أن قصف مستشفى الأهلي المعمداني وقتل 500 خصا على الأقل أكثرهم من الاطفال.

متظاهرون يشاركون في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في لندن Kin Cheung/ The AP

وقفة احتجاجية في لندن

وفي لندن تجمع مؤيديون للفلسطينيين، تضامناً مع ضحايا القصف الإسرائيلي الصاروخي المميت على مستشفى الأهلي غزة، والذي أثار الغضب في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.

مؤيدون لفلسطين يتجمعون في برلين

وفي برلين تجمع عدة مئات من المتظاهرين لدعم الفلسطينيين، وهم يهتفون "فلسطين حرّة" و"أوقفوا الإبادة الجماعية"، خارج وزارة الخارجية قبل أن تفرقهم الشرطة.

ورغم أنها كانت مظاهرة مرخص لها إلا أنّ الشرطة أمرت بسرعة بفض المظاهرة عبر مكبرات الصوت واعتقلت العديد من المتظاهرين.

متظاهرون يسيرون دعماً للشعب الفلسطيني في اليونان

وفي اليونان تظاهر الآلاف تضامنا مع الشعب الفلسطيني في العاصمة أثينا، في احتجاج بلغ ذروته عند السفارة الإسرائيلية، حيث أطلق طوق من شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لفترة وجيزة على المتظاهرين الذين اقتربوا كثيراً وضربوا دروعهم.

وقالت الشرطة إنّ نحو 10 آلاف شخص استجابوا لدعوة النقابات العمالية، المرتبطة بالشيوعيين للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وهي واحدة من عدة دعوات عقدت هذا الشهر.

وسار المتظاهرون خلف علم فلسطيني ضخم، وهتفوا "لا سلام بدون عدالة"، و"هذه الجريمة تحمل توقيع حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي والإسرائيليين".

متظاهرون في البرتغال لدعم الفلسطين

يقول أحد المتظاهرين، بينما يتجمع المئات في لشبونة لإظهار تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، والدعوة إلى السلام في الشرق الأوسط: "أنا هنا من أجل كل أولئك الذين يحتاجون إلى السلام، والعديد منهم من فلسطين وآخرون من إسرائيل".

متظاهرون يشاركون في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في البرتغال AP Photo/Armando Franca

وتأتي المظاهرة بعد يوم من مقتل مئات الأشخاص في غارة على مستشفى في غزة، والتي تبادلت إسرائيل والناشطون الفلسطينيون اللوم فيها.