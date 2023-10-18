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غوتيريش: غوتيريش: هجمات حماس على اسرائيل "لا يمكن أن تبرر العقاب الجماعي للفلسطينيين"



صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء أن هجمات حركة حماس "لا يمكن أن تبرر العقاب الجماعي" للشعب الفلسطيني ودعا إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري".

وقال غوتيريش أمام منتدى مبادرة الحزام والطريق الصينية في بكين إن هجمات حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر التي أدوت بحياة أكثر من 1400 شخص هي "أعمال إرهاب" لا يمكن تبريرها.

وأضاف "بكن هذه الهجمات لا يمكن أن تبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".

ودعا الأمين العام للأمم المتّحدة إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري" في الحرب الدائرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال غوتيريش في خطاب ألقاه في بكين في منتدى مبادرة الحزام والطريق "أدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري (...) لتخفيف المعاناة الإنسانية الرهيبة التي نشهدها".

وكرر ما وصفه ب"نداءين إنسانيين عاجلين"، داعيا حماس إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن" في إشارة إلى 199 شخصا تحتجزهم الحركة.

كما دعا اسرائيل إلى "السماح فورا بوصول مساعدات إنسانية من دون قيود لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان غزة وغالبيتهم العظمى من النساء والأطفال".

وقال غوتيريش "أدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية لتوفير الوقت والمساحة الكافيين للمساعدة في تحقيق النداءين وتخفيف المعاناة الإنسانية الملحمية التي نشهدها"، مشددا على أن "أرواحا كثيرة جدا ومصير المنطقة بأكملها على المحك".