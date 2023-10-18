بايدن يبدي غضبه العميق بسبب الهجوم على المستشفى الأهلي المعمداني في غزة
طوفان الأقصى يدخل يومه الحادي عشر وقد اشتد وزداد دموية بمزيد من استهداف المدنيين في غزة، بعد أن قصف إسرائل مستشفى الأهلي المعمداني وقتلت 500 على الأقل أكثرهم من الاطفال، مشاهد مروعة أثارت غضبا واستنكارا عارمين في عالمنيا وعربيا وألغت قمة عمان التي كان من المفترض ان يحضرها الرئيس الأمريكي جو بايدن
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الجيش الإسرائيلي يحث سكان مدينة غزة على إخلاء منازلهم والتوجه جنوبا
حث الجيش الإسرائيلي سكان مدينة غزة على التحرك جنوبا يوم الأربعاء قائلا في تحذير جديد بشأن الإخلاء إن هناك "منطقة إنسانية" تتوفر فيها مساعدات في المواصي الواقعة على بعد 28 كيلومترا أسفل ساحل القطاع الفلسطيني.
وجاء في منشور للجيش على مواقع التواصل الاجتماعي "الجيش الإسرائيلي يدعو سكان مدينة غزة إلى إخلاء منازلهم والتوجه جنوبا لسلامتهم".
צה"ל ממשיך בקריאות לתושבי צפון הרצועה והעיר עזה להתפנות למרחב אל-מוואסי מדרום לנחל עזה, ומודיע על המלצתו להתפנות למרחבים הפתוחים במערב חאן יונס, באזור אל-מוואסי.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 18, 2023
מצ"ב סינקים באנגלית ובערבית שהופצו לציבור הפלסטיני ולקהילה הבינלאומית ע"י מתאם פעולות הממשלה בשטחים>>pic.twitter.com/4EbFAy6Jh9
غوتيريش: غوتيريش: هجمات حماس على اسرائيل "لا يمكن أن تبرر العقاب الجماعي للفلسطينيين"
صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء أن هجمات حركة حماس "لا يمكن أن تبرر العقاب الجماعي" للشعب الفلسطيني ودعا إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري".
وقال غوتيريش أمام منتدى مبادرة الحزام والطريق الصينية في بكين إن هجمات حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر التي أدوت بحياة أكثر من 1400 شخص هي "أعمال إرهاب" لا يمكن تبريرها.
وأضاف "بكن هذه الهجمات لا يمكن أن تبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".
ودعا الأمين العام للأمم المتّحدة إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري" في الحرب الدائرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وقال غوتيريش في خطاب ألقاه في بكين في منتدى مبادرة الحزام والطريق "أدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري (...) لتخفيف المعاناة الإنسانية الرهيبة التي نشهدها".
وكرر ما وصفه ب"نداءين إنسانيين عاجلين"، داعيا حماس إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن" في إشارة إلى 199 شخصا تحتجزهم الحركة.
كما دعا اسرائيل إلى "السماح فورا بوصول مساعدات إنسانية من دون قيود لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان غزة وغالبيتهم العظمى من النساء والأطفال".
وقال غوتيريش "أدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية لتوفير الوقت والمساحة الكافيين للمساعدة في تحقيق النداءين وتخفيف المعاناة الإنسانية الملحمية التي نشهدها"، مشددا على أن "أرواحا كثيرة جدا ومصير المنطقة بأكملها على المحك".
الرئاسة الفلسطينية: القصف الإسرائيلي لمستشفى في غزة "إبادة جماعية وكارثة إنسانية"
قال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية يوم الثلاثاء إن الغارة الجوية الإسرائيلية على مستشفى في غزة هي "إبادة جماعية وكارثة إنسانية".
في الوقت نفسه، أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه الهجوم ووصفه بأنه "جريمة مروعة" قائلا إن الدول الداعمة لإسرائيل تتحمل كامل المسؤولية "عن هذه الجريمة".
أردوغان: إسرائيل تفتقر للقيم الإنسانية الأساسية باستهدافها مستشفى بغزة
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء إن الهجوم على مستشفى في غزة لهو "أحدث مثال على الهجمات الإسرائيلية الخالية من أبسط القيم الإنسانية".
وكتب أردوغان على منصة التواصل الاجتماعي إكس "أدعو الإنسانية جمعاء إلى اتخاذ إجراءات لوقف هذه الوحشية غير المسبوقة في غزة".
İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail’in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 17, 2023
Gazze’de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum.
رئيس وزراء كندا: الغارة الإسرائيلية على مستشفى في غزة أمر غير مقبول
وصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يوم الثلاثاء الغارة التي شنتها إسرائيل على مستشفى في غزة بأنها أمر "مروع وغير مقبول على الإطلاق".
وقال ترودو للصحفيين إنه "من غير المقبول قصف مستشفى".
وذكرت السلطات الصحية في قطاع غزة الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن قصف مستشفى المعمداني أسفر عن مقتل ما لايقل عن 500 شخص
مصر تندد بالغارة الإسرائيلية على مستشفى في غزة
أدانت مصر "بأشد العبارات" الغارة الجوية الإسرائيلية على مستشفى في غزة والتي أسفرت عن مقتل مئات الفلسطينيين، قائلة إنه يتعين على المجتمع الدولي التدخل بشكل عاجل لوقف مثل هذه الانتهاكات.
وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية يوم الثلاثاء "اعتبرت مصر هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكا خطيرا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة".
إسرائيل تؤكّد أنّ صواريخ أطلقتها الجهاد الإسلامي أصابت المستشفى في غزة
نسب الجيش الإسرائيلي الثلاثاء الضربة التي طالت مستشفى في مدينة غزة إلى حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، بعدما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس أنّ القصف أسفر عن مقتل ما لا يقلّ عن 200 شخص وحمّلت الدولة العبرية مسؤوليته.
ونفت حركة الجهاد الإسلامي "الأكاذيب" و"الاتّهامات الباطلة" التي وجّهتها إليها إسرائيل، مؤكّدة أنّ المستشفى استُهدف "بقصف جوّي أُطلق من طائرة حربية" إسرائيلية.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "بحسب معلومات استخباراتية، وبناء على عدة مصادر حصلنا عليها، فإن حركة الجهاد الإسلامي مسؤولة عن الهجوم الصاروخي الفاشل الذي أصاب المستشفى".
Attached is a visual related to the failed rocket launch by the Islamic Jihad that hit the Al Ahli hospital: pic.twitter.com/ZxheeMHoc8— דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) October 17, 2023
وأضاف الجيش أنه بالتزامن مع الضربة "أطلق إرهابيون في غزة وابلاً من الصواريخ مرت بالقرب من المستشفى الأهلي في غزة".
ولاحقاً قال دانيال هاغاري، المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي، خلال مؤتمر صحافي "لدينا معلومات كافية الآن. لقد استغرق الأمر منّا وقتاً، لكن علينا أن نقول الحقيقة وهي أنّ ما طال المستشفى لم يكن قصفاً إسرائيلياً".
وأضاف "سنقدّم الأدلّة على ما نقوله في الساعات المقبلة". وشدّد المتحدّث العسكري الإسرائيلي على أنّه "لحظة حصول القصف، لم نكن ننفّذ أيّ عمليات جوية بالقرب من المستشفى، والصواريخ التي أصابت المبنى لا تتطابق مع صواريخنا".
وأضاف أنّ الجيش الإسرائيلي سينشر كذلك "محادثات باللغة العربية تؤكّد أنّ الجهاد الإسلامي" هي من يقف خلف قصف المستشفى.