شاهد: الأردنيون يتظاهرون تنديدا بمقتل مئات الفلسطينيين جراء استهداف إسرائيل مستشفى في غزة بالقصف

بقلم: يورونيوز

الأردنيون يتظاهرون تنديدا بمقتل مئات الفلسطينيين جراء استهداف إسرائيل مستشفى في غزة بالقصف

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تدفق مئات الأردنيين على شوارع عمان للتظاهر ليل الثلاثاء، تنديدا بمقتل 500 فلسطيني على الأقل استهدفهم قصف إسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة.

وتجمعت الحشود الغاضبة من المتظاهرين أمام مقر السفارة الإسرائيلية، حيث أحرقوا علم الدولة العبرية، فيما استعملت قوات الأمن الأردنية الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن بلاده ألغت قمة رباعية، كانت مبرمجة اليوم الاربعاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة آخرين. وأوضح الصفدي أن الحرب الإسرائيلية على غزة تدفع بالمنطقة إلى حافة الانفجار، وإن القمة أجلت.