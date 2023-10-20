مشروع تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.. خطة قديمة جديدة شاهِدُها حسني مبارك

بقلم: يورونيوز

كشف تسجيل صوتي للرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك عن خطة إسرائيل لتوطين الفلسطينيين في سيناء في عهده.

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يكثر الحديث في الأيام الماضية عن خطط إسرائيلية وغربية لنقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء المصرية، وسط استنكار عربي وفلسطيني لذلك.

وتزامنًا مع ذلك، تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلًا صوتيًا ادعوا فيه أنه يعود للرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك، حيث تحدث فيه عن تلك الخطط.

تسجيل صوتي منسوب لحسني مبارح

وكشف تسجيل صوتي للرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك عن خطة إسرائيل لتوطين الفلسطينيين في سيناء في عهده.

مبارك تحدث عن هذا الموضوع في التسجيل، وأشار إلى أنه كان على دراية بمخطط الولايات المتحدة وإسرائيل لإقامة وطن جديد للفلسطينيين في سيناء، وهم يسعون لذلك منذ فترة طويلة.

في التسجيل الصوتي، تحدث مبارك عن محادثته مع نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، حيث أشار إلى أن تل أبيب ترغب في نقل قطاع غزة إلى سيناء.

مبارك أكد أنه ذكي ولا يمكن لنتنياهو أن يأخذ سيناء بسهولة، وقال له أن ينسى هذا الأمر وأنه لن يسمح له بالتسبب في حرب.

الموقف المصري من تهجير الفلسطينيين

من جهة أخرى، كرر الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي رفض هذه الأخبار، مطالبًا العالم بمنع حصول مثل هذه الخطط.

وقال السيسي الأربعاء، إن بلاده ترفض ما وصفها بجهود إجبار الفلسطينيين في غزة على التوجه إلى شبه جزيرة سيناء، محذراً من أنّ مثل هذه الجهود ستؤدي في النهاية إلى توسيع رقعة الصراع.

وفي حديثه في مؤتمر صحافي مشترك في القاهرة مع المستشار الألماني أولاف شولتز، أشار السيسي إلى أنّ حكومته تعتبر الحصار الإسرائيلي على غزة، بما في ذلك تقييد المياه والغذاء والوقود ومنع تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بمثابة مخطط لطرد الفلسطينيين من القطاع إلى مصر.

وأضاف الرئيس المصري أن "سيناء ستتحول إلى قاعدة للمقاومة"، والتي ستحمل مصر المسؤولية عنها.

فكرة تهجير الفلسطينيين من غزة

ومنذ فترة طويلة، طُرحت فكرة توطين الفلسطينيين في سيناء حلاً للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وعلى مرِّ العقود، قدمت أطراف إسرائيلية سياسية وأمنية وعسكرية مشاريع لرؤساء مصر المختلفين، تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وإعادة تشكيل الوجود السكاني في المنطقة.

وكانت هذه الجهود تستند إلى الاعتقاد بأن استمرار وجود الفلسطينيين في غزة يشكل تهديداً للأمن القومي الإسرائيلي. ومع ذلك، لم تُنفَّذ هذه المشاريع حتى الآن.

وتعود جذور خطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى الفترة التي تلت نكبة 1948. في ذلك الوقت، رأى القادة الإسرائيليون أن وجود الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية يشكل تهديداً لطابع الدولة اليهودية.

على سبيل المثال، قال ديفيد بن غوريون، أول رئيس وزراء لإسرائيل، إن "العرب يجب ألا يظلوا هنا، وسأبذل قصارى جهدي لجعل العرب في دولة عربية".

وحديثًا، ظهرت هذه الخطط في مشروع صفقة القرن، الذي أطلقه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في عام 2020 تحت عنوان "السلام على طريق الازدهار".