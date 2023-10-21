"التاريخ يراقبنا".. مشاهير من هوليود يطالبون برفع الحصار عن غزة

بقلم: يورونيوز

قال النجوم في رسالتهم: "الأطفال والأسر في غزة استنفدوا عمليًا الغذاء والماء والكهرباء والأدوية، والوصول الآمن إلى المستشفيات، بعد أيام من الغارات الجوية وقطع جميع طرق الإمداد".

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أرسل العشرات من الممثلين والفنانين في هوليود، ومن بينهم الكوميدي جون ستيوارت والممثل الحائز على جائزة الأوسكار خواكين فينيكس، رسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن يحثونه فيها على الضغط من أجل وقف الحرب في قطاع غزة.

الرسالة التي تضمنت توقيع نجوم كالحائزة على أوسكار، سوزان ساراندون، وزميلتها كايت بلانشيت، قالت متوجهة إلى بايدن: "نحث إدارتكم، وجميع قادة العالم، يجب احترام جميع الأرواح في الأراضي المقدسة والدعوة إلى وقف إطلاق النار وتسهيله دون تأخير - وإنهاء قصف غزة، والإفراج الآمن عن الرهائن".

وكان من بين الموقعين على الرسالة البالغ عددهم 60 تقريبًا كريستين ستيوارت، وكوينتا برونسون، ورامي يوسف، وريز أحمد، ومارشالا علي وآخرين.

وانضم هؤلاء النجوم للعشرات من المؤثرين حول العالم، الذين يطالبون بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

"التاريخ يراقب"

وقال النجوم في رسالتهم: "الأطفال والأسر في غزة استنفدوا عمليًا الغذاء والماء والكهرباء والأدوية، والوصول الآمن إلى المستشفيات، بعد أيام من الغارات الجوية وقطع جميع طرق الإمداد".

وأضافوا: "لقد نفد الوقود من محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة بعد ظهر الأربعاء، مما أدى إلى توقف الكهرباء والمياه ومعالجة مياه الصرف الصحي. ولم يعد بإمكان معظم السكان الحصول على مياه الشرب من مقدمي الخدمات أو المياه المنزلية عبر خطوط الأنابيب، لقد وصل الوضع الإنساني إلى مستويات مميتة، لذا يجب أن تسود الرحمة والقانون الدولي".

وطالب الموقعون بضرورة إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر وختموا رسالتهم بالقول: "نرفض أن نروي للأجيال القادمة قصة صمتنا وأننا وقفنا مكتوفي الأيدي ولم نفعل شيئًا. وكما قال منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة مارتن غريفيث للأمم المتحدة: التاريخ يراقب".

وكان مئات الفنانين في بريطانيا دعوا، قبل يومين، إلى وقف فوري للحرب، وفك الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة.

ورأى الفنانون البريطانيون في عريضة لهم أن "إسرائيل ترتكب جرائم خطيرة ضد الإنسانية. كما أن حلفاءها، أي حكوماتنا، متواطئون في هذه الجرائم"، وأدانوا دعم الحكومة البريطانية لتل أبيب.