مصر ترفض مساعي تهجير الفلسطينيين من غزة إلى شبه جزيرة سيناء

بقلم: يورونيوز

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء، إن بلاده ترفض ما وصفها بجهود إجبار الفلسطينيين في غزة على التوجه إلى شبه جزيرة سيناء، محذراً من أنّ مثل هذه الجهود ستؤدي في النهاية إلى توسيع رقعة الصراع.

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وفي حديثه في مؤتمر صحفي مشترك في القاهرة مع المستشار الألماني أولاف شولتز، قال السيسي إنّ حكومته تعتبر الحصار الإسرائيلي على غزة، بما في ذلك تقييد المياه والغذاء والوقود ومنع تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بمثابة مخطط لطرد الفلسطينيين من القطاع إلى مصر.

وقال الرئيس المصري إن "سيناء ستتحول إلى قاعدة للمقاومة"، والتي ستحمل مصر المسؤولية عنها.

وقال السيسي إنّ المصريين يرفضون مثل هذه الجهود. وكان السيسي، في وقت سابق، من يوم الثلاثاء، قد أدان على حسابة في منصة "إكس" قصف مستشفى الأهلي في غزة.

ومن ناحية أخرى، قال شولتس إن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب إسرائيل، في أعقاب ما وصفه "بالهجوم الوحشي" الذي شنته فصائل المقاومة يوم السابع من الشهر الحالي على غلاف غزة.