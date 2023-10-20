قمة الخليج و"الآسيان" تدعو لوقف دائم لإطلاق نار في غزة

بقلم: يورونيوز

اتحدت دول الخليج العربي وجنوب شرق آسيا، في دعوتها لوقف إطلاق النار في الصراع القائم في غزة والحاجة الملحة، لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

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وأدان بيانهم المشترك بشدة الهجمات على المدنيين في غزة، وذلك في مؤتمر صحفي عقب اجتماع قمة دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة دول جنوب شرق آسيا، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في الرياض.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود: "إنّ الطريقة الوحيدة لإنهاء دائرة العنف هي من خلال حل دائم للصراع. ونحن راضون عن أن إخواننا قد تبنوا موقفاً مهماً وإيجابياً للغاية. وآمل ذلك، من خلال العمل". معًا، لن نمهد الطريق للسلام فحسب، بل سنعمل أيضًا على تعزيز الرخاء والتقدم لجميع الدول، ونضرب مثالاً على مدى كون التركيز على مستقبل أفضل في مصلحة الجميع".

وأضافت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، بشأن بيان مجلس التعاون الخليجي والآسيان في ما يتعلق بالتطورات في غزة قائلة: "هناك على الأقل خمس نقاط في الوثيقة تعني أن الجميع متفقون عليها. إحداها هي إدانة جميع الهجمات ضد المدنيين والدعوة إلى وقف إطلاق النار". وقف إطلاق النار الدائم. ثم يتعلق الأمر بحماية المدنيين. لقد تم ذكر ذلك بوضوح في البيان". واختتم الوزراء المؤتمر، مؤكدين التزامهم المشترك بتعزيز السلام والإزدهار في المنطقة.