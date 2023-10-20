منذ "طوفان الأقصى".. كم فلسطينيا قُتل برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة؟

بقلم: يورونيوز

بعد عملية طوفان الأقصى، أعلنت اسرائيل عزمها القضاء على حكومة حماس تحت شعار حق الدفاع عن النفس في ظل تأييد غربي أمريكي وأوروبي. وأسفرت الحرب، حتى اليوم في غزة عن مقتل ما لا يقل عن 3785 فلسطينيا، غالبيتهم من الأطفال والنساء. ولكنّ ماذا عن الضفة الغربية حيث لا سيطرة لحركة حماس عليها؟

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لا تزال الاقتحامات الإسرائيلية للمدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة هي خبز السكان اليومي.

إذ قُتل هذا الخميس بحسب آخر حصيلة ما لا يقل عن 12 فلسطينيا برصاص جيش الدولة العبرية الذي اقتحم مخيم نور شمس قرب طولكرم.

ففي الضفة الغربية، ودون حساب الأرقام الأخيرة، قضى ما لا يقل عن 75 فلسطينياً على يد القوات الإسرائيلية إضافةً إلى جرح 1200 آخرين، خلال العشرة أيّام الماضية التي تلت عملية حماس"طوفان الأقصى"، بحسب إحصائيات السلطات الفلسطينية.

وتزايدت وتيرة تحركات الفلسطينيين داخل أراضي الـ67، بعد "طوفان الأقصى"، دعماً لأهالي غزة وللتنديد بالجرائم المرتكبة بحق الفلسطينين. وازداد الأمر سوءاً، خصوصاً بعد أنّ تعرض مستشفى الأهلي المعمداني في غرة للقصف، وأسفر عن مقتل ما لا يقلّ عن 500 فلسطيني، ما أدّى ما أدّى إلى تفاقم حالة الغضب في أوساط الفلسطينين في الضفة الغربية.

وتؤدي هذه التوترات بين الشرطة الاسرائيلية والفلسطينيين إلى تجدد أعمال العنف، الذي يُثير قلق منظمة الأمم المتحدة.

ويشير روي يلين، وهو يعمل في منظمة "بتسلم" الإسرائيلية إلى خطورة الوضع في الضفة الغربية، ويقول: "هذا الوضع أشبه بطنجرة ضغط، فهذا البخار والضغط سيؤدي حتماً إلى انفجار الوضع في الضفة الغربية".

ويقول أحد سكان الضفة الغربية إنّه: "سرعان ما يطلق الجيش الاسرائيلي النار على المتظاهرين، كردة فعل على ما حدث في 7 أوكتوبر"، في حين تواصل السلطات الصحية في الضفة الغربية بتحديث مستمر لعدد قتلى وجرحى الجيش الاسرائيلي.

وفي هذا الصدد، طرح الكوميدي المصري الدكتور باسم يوسف في مقابلة تلفزيونية قبل أيام مع الإعلامي بيرس مورغان، جدليّة قتل الفلسطينيين في الضفة الغربية على يد الاسرائيليين قائلاّ: " في الضفة الغربية، لا يوجد حفل موسيقي، ولا طائرات شراعية، ولا وجود لحماس، فلماذا يقتل الفلسطينيون إذا؟"