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شاهد: البرلمان الأوروبي يصوت لصالح قرار يطالب بهدنة إنسانية في غزة

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين Copyright AP PhotoAP Photo/Jean-Francois Badias
بقلم:  يورونيوز
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صوّت البرلمان الأوروبي، يوم الخميس، لصالح قرار يطالب بهدنة إنسانية في غزة، ويدين هجمات حماس ويعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها امتثالاً للقانون الإنساني الدولي.

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صوّت البرلمان الأوروبي، الخميس، لصالح قرار يطالب بهدنة إنسانية في غزة، ويدين هجمات حماس ويعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها امتثالاً للقانون الإنساني الدولي.

وطالب البرلمان بزيادة المساعدات الإنسانية لغزة، داعياً إلى قيام دولة مستقلة بتحقيق في قصف المستشفى الأهلي المعمداني في غزة.

وفي القرار الذي تمّ تبنيه بأغلبية 500 صوت، دعا أعضاء البرلمان الأوروبي إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن الذين اختطفتهم حماس، والاعتراف بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس "كما هو منصوص عليه ومقيد بالقانون الدولي". فيما عارض 21 عضواً القرار، وامتنع 24 عضواً عن التصويب.

وعلى هذا النحو، فإنّ أيّ أعمال تقوم بها إسرائيل يجب أن تمتثل بشكل صارم للقانون الإنساني الدولي.

وقد خاض أعضاء البرلمان الأوروبي نقاشاً حاداً قبل دقائق من التصويت حول ما إذا كانت الدعوة إلى "وقف إطلاق النار" أو "هدنة إنسانية" - وقد حصل الأخير على أكبر عدد من الأصوات.

كما أكد البرلمان الأوروبي مجددا مخاوفه العميقة بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة، فضلا عن دعمه لحل الدولتين عن طريق التفاوض.

المصادر الإضافية • أ ب

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