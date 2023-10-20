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البنتاغون: إسقاط 3 صواريخ وطائرات مسيرة في البحر الأحمر كانت متجهة نحو إسرائيل

مدمرة أمريكية بالقرب من جاكسونفيل، فلوريدا
مدمرة أمريكية بالقرب من جاكسونفيل، فلوريدا Copyright Bob Self/AP
بقلم:  يورونيوز
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أعلن البنتاغون، وزارة الدفاع الأميركية الخميس أن سفينة حربية أمريكية أسقطت ثلاثة صواريخ وعدة طائرات مسيرة في شمال البحر الأحمر، مضيفة أنها ربما كانت متجهة نحو أهداف في إسرائيل.

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وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية في مؤتمر صحفي: "لا يمكننا أن نقول على وجه اليقين ما الذي كانت تستهدفه هذه الصواريخ والطائرات المسيرة، لكنها انطلقت من اليمن، متجهة شمالا على امتداد البحر الأحمر، ربما نحو أهداف في إسرائيل".

يأتي ذلك وسط مخاوف كبيرة بشأن التحركات الإيرانية المحتملة مع استمرار تصاعد التوترات في الشرق الأوسط في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل، وإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحرب على حماس.

وقال البنتاغون في عدد من منشوراته على منصات التواصل الاجتماعي إن واشنطن"ستساعد إسرائيل لضمان أمنها في الشرق الأوسط."

وكانت المدمرة الأمريكية "يو إس إس كارني" قد عبرت قناة السويس إلى البحر الأحمر، الأربعاء.

المصادر الإضافية • وكالات

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