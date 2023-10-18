شاهد كيف تستعد إسرائيل للهجوم البري على غزة

بقلم: يورونيوز

تقوم التدريبات العسكرية على تمارين من الحياة الواقعية للجيش عبر اختراق جميع الأزقة والتعامل مع الألغام، التي قد تضعها الفصائل الفلسطينة على الأزقة لتعطيل تقدم جيش الدولة العبرية.

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يقوم عناصر الجيش الإسرائيلي بعملية محاكاة للغزو البري المرتقب لغزة في أحد مراكز التدريب التي لا تشبه القطاع المحاصر من حيث المنازل والكثافة السكانية.

أحد الجنود قال: "نقوم بهذه التدريبات لمدة شهر واحد في السنة، لذلك عندما تم استدعاؤنا عقب هجوم حماس، كنا مستعدين، لكن بالطبع، علينا أن نقوم بما يجب القيام به".

وتقوم التدريبات العسكرية على تمارين من الحياة الواقعية للجيش عبر اختراق جميع الأزقة والتعامل مع الألغام، التي قد تضعها الفصائل الفلسطينية على الأزقة لتعطيل تقدم الجيش.

وخلال المناورات العسكرية، قدم أحد المدرّبين العسكريين طائرة بدون طيار يتم التحكم بها بواسطة سماعة. وتسمح هذه التقنية للجنود برؤية ما يحدث داخل المباني.

وأشار المدرب العسكري إلى أن "الطائرة بدون طيار تدخل إلى الهدف، ويحصل القائد على معلومات حول كيفية ترتيب المكان وإذا كان هناك إرهابيون على حد قوله فسنقوم بكشفهم".

ويشارك الجنود في العديد من الورشات حيث تتم التدريبات بإستمرار ليلا ونهارا، وبدون توقف.

مدرب الرماية الصوتي صموئيل بوجينا قال: "ستسمعون الطلقات، وستسمعون أيضًا االأهداف التي تمّت إصابتها. لذا بالنسبة لهم عندما نتمكن من القيام بشيء ما، فهذا أفضل بكثير بالنسبة لنا وهذا ما سيمنحنا الثقة".

وعلى ما يبدو، فإن الهدف من نشر صور التدريبات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي هي إقناع الجميع أن إسرائيل تركز في هذه الحرب على محاربة الإرهابيين فقط دون استهداف المدنيين، وفي هذا الشأن أكد أحد الجنود: "أنتم تعلمون أننا نقاتل بالفعل كثيرًا في المناطق التي يسكنها مدنيون ونتأكد من أننا نستهدف الأشخاص السيئين فقط" على حد قوله.