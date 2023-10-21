مساعٍ قطرية ومصرية للوساطة في ملف الرهائن المدنيين المحتجزين في غزة

بقلم: يورونيوز

أطلقت حماس سراح جوديث رعنان وابنتها ناتالي البالغة من العمر 17 عاما يوم الجمعة، لأسباب إنسانية حسب حماس. وتقول إسرائيل إن مسلحي حماس احتجزوا أكثر من 200 شخص كرهائن.

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قال مسؤول بارز في حركة حماس خلال مؤتمر صحفي عقده في بيروت يوم السبت إن الحركة تعمل مع وسطاء بقيادة مصر وقطر للإفراج عن جميع الرهائن المدنيين المحتجزين في غزة.

وأضاف أسامة حمدان: "سنعمل مع جميع الوسطاء لتنفيذ قرار الحركة بإغلاق قضية المدنيين المحتجزين إذا سمحت الظروف الأمنية بذلك".

وأطلقت حماس سراح جوديث رعنان وابنتها ناتالي البالغة من العمر 17 عاما يوم الجمعة، لأسباب إنسانية حسب حماس. وتقول إسرائيل إن مسلحي حماس احتجزوا أكثر من 200 شخص كرهائن عندما شنوا هجوما مباغتا في منطقتها الجنوبية يوم الـ7 من الشهر الجاري.

الوساطة القطرية

أفادت قطر التي تتوسط في أزمة المحتجزين لدى حركة حماس الفلسطينية، أن النقاشات الجارية قد تفضي للإفراج عن مزيد من الرهائن "قريبا جدا"، وفق ما قال المتحدث باسم خارجيتها في مقابلة السبت مع صحيفة "فيلت أم تسونتاغ" الألمانية.

وأعلن ماجد الأنصاري "لا أستطيع أن أعدكم بأن ذلك سيحدث اليوم أو غدا أو بعد غد. لكننا نسير على طريق سوف يؤدي قريبا جدا إلى إطلاق سراح رهائن، وخصوصا المدنيين".

وساهمت الوساطة القطرية إلى إفراج حركة حماس يوم الجمعة عن رهينتين أميركيتين، اختطفتهما أثناء هجومها على إسرائيل منذ أسبوعين تشرين الأول/أكتوبر، وقد أعلنت الدوحة أنها تناقش الملف مع الإسرائيليين وحماس.

وأضاف الأنصاري في المقابلة "نعمل حاليا على التوصل إلى اتفاق يتم بموجبه إطلاق سراح جميع الرهائن المدنيين أولا".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية أن إطلاق سراح المواطنتين الأميركيتين "يطمئننا، كما يطمئن شركاءنا، إلى أن الجهود التي بذلت في الأيام الأخيرة فعالة ويجب مواصلتها".

وخطفت حماس المرأتين أثناء زيارتهما لكيبوتس ناحل عوز. وهذه أول عملية إطلاق سراح رهائن يؤكدها الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي.