تستمر الحرب الإسرائيلية في غزة لليوم السادس عشر على التوالي، وسط قصف عنيف يشنه الجيش الإسرائيلي على أنحاء مختلفة من القطاع المحاصر.
في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي مساء السبت أنه يعتزم "تكثيف" ضرباته على غزة، وذلك بعد ساعات من دخول أولى المساعدات الإنسانية من مصر إلى القطاع حيث تشتد حاجة السكان إلى الغذاء والدواء.
ووفقًا للأمم المتحدة فقد نزح أكثر من مليون فلسطيني عن منازلهم في قطاع غزة، وباتوا في ظروف إنسانية كارثية.
وخلفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة 4385 قتيلًا منهم 1756 طفلًا و967 امرأة، إضافة إلى 13561 جريحًا، بحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية.
تابعوا تطورات الحرب في غزة:
فيديو : شاهد: عشرات الآلاف يتظاهرون في لندن مطالبين "بوقف الحرب في غزة"euronewsفيديو : وحضر آلاف المتظاهرين ضمن مجموعات صغيرة أو عائلات إلى ساحة ماربل آرتش وسط العاصمة البريطانية، ما أدى إلى تعطيل حركة مرور السيارات والحافلات على جميع الطرق الرئيسية المجاورة.
اعتقال 727 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول
قال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل 727 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، حين شنت حماس هجومها غير المسبوق على مستوطنات غلاف غزة.
في الضفة الغربية المحتلة، قتل عشرات الفلسطينيين على أيدي قوات إسرائيلية أو مستوطنين منذ اندلاع الحرب عقب عملية حماس، وخلال مواجهات حصل فيها إطلاق نار من الجانبين. وأعلنت إسرائيل الأحد أنها قتلت "إرهابيين" في ضربة جوية على مسجد في جنين السبت.
واستهدفت الضربة مسجد الأنصار الذي قال الجيش الاسرائيلي "إن الإرهابيين كانوا يستخدمونه مركز قيادة للتخطيط لهجمات وقاعدة لتنفيذها".
وقتل أكثر من ثمانين شخصا في الضفة الغربية منذ بدأت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
إطلاق صافرات الإنذار في عسقلان
أكثر من 55 قتيلًا في قطاع غزة خلال الليل جراء القصف الإسرائيلي
أعلنت حكومة حماس الأحد سقوط أكثر من 55 قتيلًا في قطاع غزة ليل السبت الأحد جراء الغارات الإسرائيلية، مع تكثيف الدولة العبرية ضرباتها على القطاع المحاصر.
وأفاد رئيس مكتب الاعلام الحكومي سلامة معروف عن سقوط "أكثر من 55 شهيدًا منذ الساعة 1,00 وحتى الساعة 6,00 صباحًا" إضافة إلى تدمير "أكثر من 30 منزلًا".
قصف إسرائيلي يخرج مطاري دمشق وحلب عن الخدمة
خرج مطارا دمشق وحلب، المطاران الرئيسيان في سوريا، عن الخدمة الأحد جراء تعرضهما لقصف إسرائيلي متزامن ما أدى لمقتل مدني، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري نقلاً عن مصدر عسكري.
وقال المصدر إن "حوالي الساعة 5,25 نفذ العدو الإسرائيلي بالتزامن عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ مستهدفاً مطاري دمشق وحلب الدوليين، ما أدى إلى استشهاد عامل مدني في مطار دمشق وإصابة عامل آخر بجروح وإلحاق أضرار مادية بمهابط المطارين أدت إلى خروجهما من الخدمة".
الجيش الاسرائيلي: حزب الله "يجر لبنان إلى حرب"
اتهم الجيش الإسرائيلي الأحد حزب الله اللبناني بالسعي إلى التصعيد العسكري في المنطقة الحدودية محذرًا بأن ذلك "سيجر لبنان إلى حرب"، وذلك بعد تجدد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل والحزب.
وحذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كورنيكوس عبر منصّة إكس بأن "حزب الله يعتدي ويجر لبنان إلى حرب لن يجني منها شيئًا، إنما قد يخسر فيها الكثير".
الولايات المتحدة تعلن تعزيز انتشارها العسكري في الشرق الأوسط
أعلنت الولايات المتحدة مساء السبت تعزيز جاهزيتها العسكرية في الشرق الأوسط على ضوء "التصعيد الأخير من قبل إيران وقواتها بالوكالة" في المنطقة.
وأفاد وزير الخارجية لويد أوستن في بيان أنه سيتم نشر منظومة "ثاد" المضادة للصواريخ بطاريات "باتريوت" إضافية للدفاع الجوي "عبر المنطقة".
وتابع "وضعت أخيرًا عددًا إضافيًا من القوات في تأهب استعدادًا للانتشار في إطار خطة طوارئ احترازية، من أجل زيادة جاهزيتها وقدرتها على الاستجابة بسرعة عند الحاجة".
إسرائيل تقول إنها قتلت "نشطاء إرهابيين" في غارة استهدفت مسجدًا في جنين
أعلنت اسرائيل الأحد أنها قتلت في غارة جوية على مسجد في جنين بالضفة الغربية "نشطاء إرهابيين" من حركتي حماس والجهاد الإسلامي كانوا يخططون لشن هجمات.
واستهدفت الغارة مسجد الأنصاري الذي قال الجيش الاسرائيلي "إن الإرهابيين كانوا يستخدمونه مركز قيادة للتخطيط للهجمات وقاعدة لتنفيذها".
وأضاف الجيش الإسرائيلي أن المستهدفين نفذوا "هجمات إرهابية عدة خلال الأشهر الماضية، وكانوا يخططون لهجوم إرهابي إضافي وشيك".
وأكدت أنه تم "تحييدهم"، دون تقديم تفاصيل عن عددهم أو هوياتهم.