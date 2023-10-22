بقلم: يورونيوز

تستمر الحرب الإسرائيلية في غزة لليوم السادس عشر على التوالي، وسط قصف عنيف يشنه الجيش الإسرائيلي على أنحاء مختلفة من القطاع المحاصر.

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في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي مساء السبت أنه يعتزم "تكثيف" ضرباته على غزة، وذلك بعد ساعات من دخول أولى المساعدات الإنسانية من مصر إلى القطاع حيث تشتد حاجة السكان إلى الغذاء والدواء.

ووفقًا للأمم المتحدة فقد نزح أكثر من مليون فلسطيني عن منازلهم في قطاع غزة، وباتوا في ظروف إنسانية كارثية.

وخلفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة 4385 قتيلًا منهم 1756 طفلًا و967 امرأة، إضافة إلى 13561 جريحًا، بحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية.

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