شاهد: حادثا تصادم بين سفن صينية وفلبينية في بحر الصين الجنوبي

بقلم: يورونيوز

وقع الحادثان على مسافة حوالى 25 كلم من جزيرة سيكند توماس شول المرجانية في جزر سبراتلي المتنازع عليها بين البلدين.

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تبادلت الفلبين والصين الأحد الاتهامات بالتسبب بحادثي تصادم وقعا بين سفينتين صينيتين وسفينتين فلبينتين في مهمة إمداد للقوات الفلبينية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

"التصادم الطفيف"

وأعلنت مجموعة عمل حكومية فلبينية أن "مناورات العرقلة الخطيرة التي قامت بها السفينة 5203 التابعة لخفر السواحل الصينيين جعلتها تصطدم بسفينة الإمداد... المتعاقدة مع القوات المسلحة الفيليبينية".

من جانبها، أكدت الصين أن "التصادم الطفيف" حصل بعدما تجاهلت سفينة الإمداد "عدة تحذيرات وتعمدت العبور من خلال قوات حفظ النظام بطريقة غير محترفة وخطيرة" وفق ما أوردت شبكة "سي سي تي في" التلفزيونية العامة نقلا عن وزارة الخارجية.

وفي حادث ثان، أفادت قوة العمليات الفلبينية أن "سفينة تابعة للميليشيا البحرية الصينية صدمت" سفينة لخفر السواحل الفلبيني كانت تواكب مهمة الإمداد.

إلا أن بكين اتهمت السفينة الفلبينية بالتسبب "عمدا" بالحادث بسيرها "عن سابق تصميم" إلى الخلف باتجاه سفينة صينية لصيد السمك.

وتقع جزيرة سيكند توماس المرجانية على مسافة حوالى 200 كلم من جزيرة بالوان الفلبينية وأكثر من ألف كلم من جزيرة هاينان الصينية الكبيرة.

وتطالب الصين بالسيادة شبه الكاملة على بحر الصين الجنوبي الذي تمرّ عبره تجارة تقدّر بمليارات الدولارات سنويًا، متجاهلة قرارا دوليا صادرا عام 2016 يؤكد أنّ موقفها لا يستند إلى أي أساس قانوني.

كما تطالب كل من الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي بالسيادة على أجزاء منه.