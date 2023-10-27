فيديو: مقاتلة صينية تقترب بشكل خطير من قاذفة B-52 أمريكية

بقلم: يورونيوز

لم ترد وزارة الخارجية الصينية على الفور على طلب للتعليق، ولكن في حادثة مماثلة في مايو/أيار، رفضت الحكومة الصينية الشكاوى الأمريكية وطالبت واشنطن بإنهاء مثل هذه الرحلات الجوية فوق بحر الصين الجنوبي.

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قال الجيش الأمريكي إن طائرة مقاتلة صينية اقتربت لمسافة 3 أمتار من قاذفة أمريكية (من طراز ب- B-52)، كانت تحلق فوق بحر الصين الجنوبي، مما كان سيؤدي إلى وقوع حادث محتم.

وقالت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في بيانها، الذي صدر في وقت متأخر من يوم الخميس: "اقتربت المقاتلة ذات المحركين "شينيانغ جي-11" (Shenyang J-11) من طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي "بسرعة مفرطة لا يمكن السيطرة عليها، وحلقت أسفل الطائرة (B-52) وأمامها وعلى مسافة 10 أقدام منها، مما عرض كلتا الطائرتين لخطر التصادم".

وأضاف الجيش قوله: "شعرنا بقلق حقيقة أن هذا الطيار لم يكن مدركاً إلى أي مدى كان قريباً من التسبب باصطدام".

ولم ترد وزارة الخارجية الصينية على الفور على طلب للتعليق، ولكن في حادثة مماثلة في مايو/أيار، رفضت الحكومة الصينية الشكاوى الأمريكية وطالبت واشنطن بإنهاء مثل هذه الرحلات الجوية فوق بحر الصين الجنوبي.

وتبدو الصين حازمة بشكل متزايد بشأن مطالباتها باعتبار معظم بحر الصين الجنوبي مياهها الإقليمية، وهو الموقف الذي ترفضه الولايات المتحدة ودول أخرى تستغل المساحة الشاسعة من المحيط في أغراض الشحن.

وأدت مطالبات الصين إلى نزاعات إقليمية طويلة الأمد مع دول أخرى في بحر الصين الجنوبي الذي يعد أكثر طرق التجارة ازدحاماً في العالم.