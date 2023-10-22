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شاهد: غارة جوية إسرائيلية تقتل 6 أشخاص من عائلة واحدة في دير البلح

الدمار في دير البلح
الدمار في دير البلح Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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دُمر منزل عائلة أبو مالك بشكل كامل، ولا يزال العديد منهم محاصرين تحت الأنقاض.

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قُتل ما لا يقل عن 6 أشخاص من عائلة واحدة في دير البلح جنوبي قطاع غزة، بعدما قصفت غارة جوية إسرائيلية منزلاً في المكان.

وتم نقل عشرات الجرحى إلى المستشفى، بينهم الكثير من الأطفال، وقد غطتهم الأتربة والدماء عقب الانفجار.

وقد دُمر منزل عائلة أبو مالك بشكل كامل، ولا يزال العديد منهم محاصرين تحت الأنقاض.

ولجأ العديد من الفلسطينيين في غزة إلى دير البلح استجابة للأوامر الإسرائيلية بالإخلاء إلى جنوب وادي غزة.

المصادر الإضافية • أ ب

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