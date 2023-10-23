قتلوا جراء القصف الإسرائيلي... عائلة فلسطينية تدفن أطفالها في قبر مؤقت

بقلم: يورونيوز

تم هذا الإثنين دفن أطفال من عائلة الزناتي في قبر مؤقت في خان يونس، جنوب قطاع غزة، بعد أن قتلوا في غارة جوية.

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وقتل 70 شخصا على الأقل في غارات جوية إسرائيلية 70 شخصا على الأقل، بحسب ما اعلن المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة حماس الإثنين، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي ضرب نحو 320 هدفا في القطاع في الساعات الـ24 الماضية.

وقال المكتب "أكثر من 60 شهيدا الليلة حتى الآن إثر غارات عنيفة ودامية انتقامية بحق المدنيين"، بينها غارة قتلت 17 شخصا في ضربة واحدة في جباليا شمال القطاع.

وقُتل 4651 شخصا معظمهم مدنيون وبينهم 1873 طفلا في قطاع غزة جراء القصف، وفق أحدث حصيلة إجمالية لوزارة الصحة التابعة لحماس الأحد، فيما قتل أكثر من 1400 شخص في الجانب الإسرائيلي معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول لهجوم الحركة، حسب السلطات الإسرائيلية.