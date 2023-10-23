شاهد: وزارة الدفاع التركية تعلن إرسال مساعدات لغزة عبر مصر

بقلم: يورونيوز

قالت وزارة الدفاع التركية، يوم الإثنين، إنّ أوّل طائرة تابعة للقوات الجوية التركية تحمل مساعدات لغزة قد غادرت أنقرة متوجهة إلى مصر.

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وتحتوي حزم المساعدات في معظمها على إمدادات طبية، وتستمر الاستعدادات لطائرات أخرى لتوصيل المزيد من المساعدات إلى المنطقة.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة في تدوينة له على موقع "إكس"، يوم الاثنين، إنّ: "الأجهزة الطبية تشمل معدات الاستجابة للطوارئ، ومعدات غرفة العمليات مثل طاولة العمليات، ومصابيح العمليات، وأجهزة التخدير، وأجهزة العناية المركزة مثل العناية المركزة. وكذلك الأسرة، والشاشات، وأجهزة التنفس الصناعي، بالإضافة إلى أجهزة التصوير مثل الموجات فوق الصوتية، وتخطيط صدى القلب، والأشعة السينية".

وأضاف أنه تم تضمين مولدات الكهرباء، أيضًا لأنها من بين الإمدادات الأكثر أهمية لسكان غزة.

وخلال نهاية الأسبوع، كانت قد صلت قافلتا مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح قادمتين من مصر.

وقالت إسرائيل إنّ الشاحنات تحمل الغذاء والماء والإمدادات الطبية. ولم تسمح إسرائيل بدخول الوقود، وهو أمر ضروري للغاية لأنظمة المياه والصرف الصحي والمستشفيات.

وهذه الحرب، التي دخلت يومها السابع عشر يوم الاثنين، هي الأكثر دموية من بين خمس حروب في غزة لكلا الجانبين.