عضو كونغرس أمريكي سابق يعلن عن مقتل العديد من أقاربه في غزة خلال قصف إسرائيلي

بقلم: يورونيوز

قال عضو الكونغرس الأمريكي السابق جاستن عماش إن العديد من أفراد اقاربه قتلوا في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

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وأكد عماش في تغريدة على منصة أكس، أن "العديد من أقاربي بمن فيهم فيولا ويارا (في الصورة) قتلوا في كنيسة القديس برفيريوس الأرثوذكسية في غزة."

وأضاف العضو السابق أن أقاربه كانوا يحتمون، عندما تم قصف الكنيسة من قبل إسرائيل.

وقال عماش وهو أول عضو من أصل فلسطيني في الكونغرس الأمريكي، إن المجتمع المسيحي الفلسطيني عانى كثيرًا، "عائلتنا تتألم بشدة. فليحفظ الله جميع المسيحيين في غزة، وجميع الإسرائيليين والفلسطينيين الذين يعانون مهما كان دينهم أو عقيدتهم.

دخل عماش الكونجرس عام 2011 بصفته جمهوريًا يمثل المنطقة الثالثة في ميشيغان، لكنه ترك الحزب فيما بعد وسجل كمستقل.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة السبت أن حصيلة القتلى في غزة ارتفعت إلى 4385 شخصا وأن 70% من الضحايا هم من الأطفال والنساء والمسنين، منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الاول/أكتوبر.

في الجانب الإسرائيلي، قُتل أكثر من 1400 شخص معظمهم مدنيون في اليوم الأول لهجوم حماس، بحسب السلطات الإسرائيلية.