السعودية ستستضيف النسخة الرابعة من كأس السوبر الإسباني مطلع 2024

بقلم: يورونيوز

ستستضيف السعودية بطولة الكأس السوبر الإسباني في كرة القدم للمرة الرابعة بين 10 و24 كانون الثاني/يناير 2024، بحسب ما أعلنت وزارة الرياضة السعودية والاتحاد الإسباني للعبة الأربعاء.

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وتقام البطولة على ملعب "الأول بارك" الخاص بنادي النصر في العاصمة الرياض بنظام خروج المغلوب، بمشاركة أندية ريال مدريد بطل الكأس المحلية، برشلونة بطل الدوري، أتلتيكو مدريد ثالث الدوري وأوساسونا وصيف الكأس.

ويلتقي في المباراة الأولى الأربعاء 10 كانون الثاني/يناير ريال مدريد وجاره العاصمي أتلتيكو مدريد، على أن يواجه برشلونة حامل اللقب نظيره أوساسونا الخميس 11 منه.

ويتأهل الفائزان للمباراة النهائية التي ستقام الأحد 14 كانون الثاني/يناير.

وهذه النسخة الرابعة التي تستضيفها المملكة الخليجية، بعد 2020 في جدة وتوّج بلقبها ريال مدريد، فيما استضافت الرياض النسخة الثانية وتوّج بها أيضًا ريال مدريد عام 2022، قبل أن يحرز برشلونة لقب نسخة 2023 الأخيرة.

وقالت وزارة الرياضة والاتحاد الاسباني ان النسخة المقبلة ستحظى بتغطية موسّعة من قبل القنوات والمنصات العالمية، ومنها شبكة موفيستار.

وتُعدّ السوبر الإسبانية واحدة من الأحداث الرياضية الكبرى التي تستضيفها السعودية ضمن أجندة إصلاحية أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والتي تهدف لتحويل المملكة إلى مركز للسياحة والأعمال مع تحويل الاقتصاد وتنويع مصادره بعيداً عن الوقود الأحفوري.

وأعلنت السعودية مطلع الشهر الحالي نيّتها الترشح لاستضافة مونديال 2034 لكرة القدم، فيما أثار استعدادها لإنفاق مئات الملايين من الدولارات على الأحداث الرياضية اتهامات بـ"الغسيل الرياضي" أو استخدام الرياضة لصرف الانتباه عن انتهاكات حقوقية دائماً ما تضع المملكة في دائرة الانتقادات.

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الشهر الماضي، صرف بن سلمان النظر عن تلك الانتقادات قائلاً "سأواصل الغسيل الرياضي" إذا كان ذلك سيفيد الاقتصاد السعودي.

في وقت سابق من العام الحالي، تأكدت استضافة السعودية لبطولة كأس آسيا 2027 في كرة القدم، كما فازت العام الماضي بحقوق استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية لعام 2029، فضلا عن استضافة أحداث رياضية أخرى في كرة المضرب، الغولف، الراليات الصحراوية والملاكمة.