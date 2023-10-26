إيقاف لاعب نيوكاسل الإيطالي ساندرو تونالي 10 أشهر بسبب المراهنات

بقلم: يورونيوز

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الخميس ايقاف لاعب المنتخب الأول ونادي نيوكاسل الإنجليزي ساندرو تونالي 10 اشهر لمراهناته على مباريات كروية بينها لفريقه السابق ميلان بين عامي 2020 و2023 على منصات غير قانونية.

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وبات تونالي (23 عاما) وهو أغلى لاعب ايطالي في التاريخ بعد انتقاله إلى صفوف نيوكاسل في صفقة قدرت بـ 64 مليون يورو الصيف الماضي، ثاني لاعب تتم معاقبته في قضية المراهنات بعد لاعب وسط يوفنتوس نيكولو فاجيولي الذي اوقف 7 أشهر.

وأفاد الاتحاد الإيطالي لوكالة فرانس برس أن "عقوبة تونالي هي اصلا 18 شهرا: 10 اشهر مع التنفيذ و8 اشهر تحت المراقبة".

وستحرم العقوبة تونالي (25 مباراة دولية) من المشاركة في صفوف منتخب بلاده في كأس أوروبا 2024 في حال التأهل اليها، وسيعود الى الملاعب مطلع موسم 2024-2025.

وكان تونالي استبعد من تجمع منتخب بلاده استعدادا للنافذة الدولية منتصف الشهر الحالي وغاب عن مباراتي ايطاليا ضد مالطا وإنجلترا وذلك على خلفية مراهنات رياضية غير قانونية.