بسبب المراهنات.. إيقاف لاعب يوفنتوس الدولي فاجولي 7 أشهر

بقلم: يورونيوز

أوقف الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لاعب وسط يوفنتوس الدولي الشاب نيكولو فاجولي لمدة سبعة أشهر، وذلك على خلفية المراهنات الرياضية على منصات سرية.

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وقال الاتحاد الإيطالي في بيان الثلاثاء إنه أوقف فاجولي بسبب المراهنة على مباريات كرة القدم، وهو نشاط محظور على اللاعبين المحترفين، وذلك بعد إقرار ابن الـ22 عاماً بالذنب والتفاوض على صفقة أدت الى تخفيض العقوبة.

خطة علاج" من الإدمان على القمار

وأفاد الاتحاد الإيطالي أن عقوبة فاجولي كانت رسمياً 12 شهراً، لكن تم حسم خمسة منها على أن تستخدم في "خطة علاج" من الإدمان على القمار.

وحذّر الاتحاد المحلي للعبة من أنه سينهي صفقة الإقرار بالذنب التي حصل عليها فاجولي وسيصبح عرضة لمزيد من الإجراءات التأديبية إذا لم يلتزم بهذا البرنامج.

وشارك فاجولي في ست مباريات مع يوفنتوس القادم بدوره من موسم صعب جداً، إذ حُسم من رصيده 10 نقاط لاتهامه بالتلاعب في بيانات اللاعبين، ما تسبّب بحلوله في المركز السابع الذي خوّله المشاركة في مسابقة "كونفرنس ليغ"، لكن الاتحاد الأوروبي للعبة استبعده عنها بسبب مخالفات مرتبطة باللعب المالي النظيف.

وبدأ يوفنتوس الموسم الجديد بضربة أخرى بعد إيقاف لاعب وسطه الفرنسي بول بوغبا لثبوت تناوله المنشطات، ما يجعله مهدداً بحرمانه من اللعب لمدة أربعة أعوام، في عقوبة قد تُخفّض الى عامين إذا ثبت عدم تعمده تناول المادة المحظورة.

وفي ظل عقوبة السبعة أشهر، سيغيب فاجولي عن عملاق تورينو حتى منتصف أيار/مايو، أي أنه سيكون متاحاً للعب في مباراتين فقط إذا ما قرر الفريق الاعتماد عليه بعد انتهاء الإيقاف.

وكان من الممكن إيقاف فاجولي لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام لو لم يبرم صفقة تفاوضية مع السلطات التأديبية في الاتحاد الإيطالي، أقرّ فيها أنه مدمن على القمار وأنه بصدد العلاج من هذه الآفة.

سلسلة من الفضائح المرتبطة بالمراهنات الرياضية

وقضية فاجولي هي الأولى في سلسلة من الفضائح المرتبطة بالمراهنات الرياضية التي أدت الى استبعاد ساندرو تونالي ونيكولو زانيولو من تجمع المنتخب الإيطالي.

وأوضح الاتحاد المحلي للعبة في بيان أنه تم إبلاغ تونالي (23 عاما) وزانيولو (24) اللذين يخوضان غمار الدوري الانكليزي مع فريقي نيوكاسل وأستون فيلا توالياً، بالتحقيق الذي يستهدفهما.

وغاب اللاعبان عن مباراة المنتخب الإيطالي السبت أمام مالطا (4-0) في تصفيات كأس أوروبا 2024، ولن يكونا بصحبته في المواجهة مع إنكلترا الثلاثاء في "ويمبلي" ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وقال محامي زانيولو، جانلوكا تونيوتسي، لصحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الأحد أن لاعب أستون فيلا لم يقم أبداً بمراهنات على كرة القدم لكن "من الممكن" أنه لعب "البوكر والبلاك جاك على منصات غير قانونية".

وإذا كانت ادعاءات تونيوتسي صحيحة، فلن يتلقى زانيولو أي عقوبة إيقاف من الاتحاد الإيطالي، لكن قد يتم تغريمه بعد التحقيق الجنائي.

في المقابل، لم يدلِ تونالي أو ممثلوه القانونيون أي تصريح بشأن التهم الموجهة الى لاعب ميلان السابق.

ولا يوجد ما يشير حتى الآن الى أن أياً من فاجولي وزانيولو وتونالي راهن على مباريات فريقه أو متورط في التلاعب بنتائج المباريات.