EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: تنديداً بزيارة ماكرون..أردنيون يتظاهرون قرب السفارة الفرنسية في عمان

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون Copyright Christophe Ena/The AP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

تجمع متظاهرون قرب السفارة الفرنسية في عمان، يوم الأربعاء، احتجاجاً على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمملكة.

اعلان

وردّد المتظاهرون شعارات مناهضة لفرنسا، وأعربوا عن دعمهم للفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت إحدى السيّدات في التظاهرة: "فرنسا احتلت واستعمرت العالم، لن تفكر فينا أبداً نحن كعرب. هذا مستحيل، الحلّ لن يأتي من خلال فرنسا، بل من خلالنا، هذه قضيتنا. وأنا غير متفائلة بأي حلّ يأتي عن طريق أوروبا.".

والتقى ماكرون بالعاهل الأردني الملك عبد الله في عمان، يوم الأربعاء. وسعى ماكرون إلى الترويج لإنشاء تحالف دولي لمحاربة حماس، دون نجاح يذكر حتى الآن، خلال رحلة إلى الشرق الأوسط استمرت يومين وبدأت في إسرائيل.

ولم يتناول القادة الذين التقى بهم في إسرائيل، والضفة الغربية، والأردن، ومصر هذه القضية علنًا.

وفي احتجاج منفصل، تجمع مئات الأردنيين بالقرب من السفارة الإسرائيلية، مرددين شعارات مناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة، وطالبوا الحكومة الأردنية بإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل وطرد السفير الإسرائيلي.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: مناورة عسكرية دولية في مياه نهر الدانوب

تغطية مستمرة| حصيلة قتلى غزة تتجاوز الـ7000 وكتائب القسام تتحدث عن مقتل نحو 50 رهينة

شاهد: عشرات الدمى معصوبة الأعين تحمل صور الأطفال المحتجزين لدى حماس

فرنسا غزة إيمانويل ماكرون الأردن - سياسة جريمة ضد الإنسانية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني