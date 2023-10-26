شاهد: تنديداً بزيارة ماكرون..أردنيون يتظاهرون قرب السفارة الفرنسية في عمان

بقلم: يورونيوز

تجمع متظاهرون قرب السفارة الفرنسية في عمان، يوم الأربعاء، احتجاجاً على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمملكة.

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وردّد المتظاهرون شعارات مناهضة لفرنسا، وأعربوا عن دعمهم للفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت إحدى السيّدات في التظاهرة: "فرنسا احتلت واستعمرت العالم، لن تفكر فينا أبداً نحن كعرب. هذا مستحيل، الحلّ لن يأتي من خلال فرنسا، بل من خلالنا، هذه قضيتنا. وأنا غير متفائلة بأي حلّ يأتي عن طريق أوروبا.".

والتقى ماكرون بالعاهل الأردني الملك عبد الله في عمان، يوم الأربعاء. وسعى ماكرون إلى الترويج لإنشاء تحالف دولي لمحاربة حماس، دون نجاح يذكر حتى الآن، خلال رحلة إلى الشرق الأوسط استمرت يومين وبدأت في إسرائيل.

ولم يتناول القادة الذين التقى بهم في إسرائيل، والضفة الغربية، والأردن، ومصر هذه القضية علنًا.

وفي احتجاج منفصل، تجمع مئات الأردنيين بالقرب من السفارة الإسرائيلية، مرددين شعارات مناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة، وطالبوا الحكومة الأردنية بإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل وطرد السفير الإسرائيلي.