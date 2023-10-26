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شاهد: عملية إسرائيلية "محددة الهدف" بدبابات في غزة

وحدة مدفعية إسرائيلية متنقلة تطلق قذيفة من جنوب إسرائيل باتجاه قطاع غزة، في موقع بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة، الأربعاء 25 أكتوبر 2023.
وحدة مدفعية إسرائيلية متنقلة تطلق قذيفة من جنوب إسرائيل باتجاه قطاع غزة، في موقع بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة، الأربعاء 25 أكتوبر 2023. Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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هذه العملية تزامنت مع تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، مساء الأربعاء حول التحضير "لدخول بري".

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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ "عملية محددة الهدف" استخدم فيها دبابات ليل الأربعاء الخميس في شمال قطاع غزة في وقت يواصل فيه الاستعدادات لاجتياح بري للقطاع.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي في بيان الخميس إن "الجيش نفذ خلال الليل عملية محددة الهدف بدبابات في شمال قطاع غزة، في إطار تحضيراته للمراحل المقبلة من القتال"، وأضاف أن "الجنود خرجوا من المنطقة عند انتهاء العملية".

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مساء الأربعاء  "نحن نتحضر لدخول بري"، وأضاف "لا يمكنني الخوض في تفاصيل متى وكيف وأين والأمور التي نأخذها في الاعتبار" قبل هذه الخطوة.

وفي هذه الأثناء يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المركز على القطاع المحاصر البالغة مساحته 362 كلم مربع وعدد سكانه 2,4 مليون نسمة.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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