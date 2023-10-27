البنتاغون: الجيش الأمريكي يشن ضربات ضد منشأتين للحرس الثوري الإيراني في سوريا

بقلم: يورونيوز

شدد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على أن الضربات "الموجهة جيداً" على حد تعبيره، منفصلة عن الحرب الإسرائيلية على غزة.

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أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الولايات المتحدة نفذت ضربات الخميس ضد منشأتين يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني و"مجموعات تابعة له" في شرق سوريا.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن هذه الضربات بعد أن بعث الرئيس جو بايدن رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، يحذره فيها من أن أي هجوم على القوات الأمريكية يهدد بتوسيع نطاق الحرب الإسرائيلية على غزة. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي: "بُعِثت رسالة مباشرة، لن أذهب أبعد من ذلك".

وقال الوزير أوستن في بيان: "الضربات الدقيقة للدفاع عن النفس هي رد على سلسلة هجمات مستمرة، وغير ناجحة في معظمها، ضد أفراد أمريكيين في العراق وسوريا من جانب ميليشيات مدعومة من إيران بدأت في 17 تشرين الأول/أكتوبر".

وبحسب البنتاغون، فقد توفي أمريكي إثر نوبة قلبية أثناء اختبائه خلال إحدى هذه الهجمات، وأصيب 21 آخرون بجروح طفيفة لكنهم عادوا منذ ذلك الحين إلى العمل.

وقال أوستن إن بايدن أمر بهذه الضربات "من أجل أن يكون واضحاً أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع هجمات كهذه وستدافع عن نفسها وأفرادها ومصالحها".

وفي وقت سابق الخميس أعلن البنتاغون أن القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لمكافحة "جهاديين" في سوريا والعراق تعرّضت منذ بداية تشرين الأول/أكتوبر الجاري لما لا يقلّ عن 16 هجوماً في هذين البلدين، متّهما "ميليشيات مدعومة من إيران" بالوقوف خلف هذه الهجمات.

وقال المتحدّث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر للصحافيين إنّه منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر "هوجمت القوات الأمريكية وقوات التحالف 12 مرة في العراق وأربع مرّات في سوريا"، موضحاً أنّ هذه الهجمات نُفّذت بطائرات مسيّرة وصواريخ.

واتهم خامنئي، وهو أعلى سلطة في إيران، الولايات المتحدة الأربعاء بأنها "هي من تدير الجريمة في غزة"، حيث تشن إسرائيل عمليات قصف ضد الفلسطينيين، منذ هجوم فصائل فلسطينية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، ضمن عملية طوفان الأقصى.