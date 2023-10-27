EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: إسرائيل تتهم حماس باستخدام أسلحة كورية شمالية وإيرانية

الأسلحة التي عرضها الجيش الإسرائيلي
الأسلحة التي عرضها الجيش الإسرائيلي Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

اتّهم الجيش الإسرائيلي حركة حماس الخميس باستخدام أسلحة وذخائر مصنّعة في كوريا الشمالية وإيران خلال الهجوم الذي شنته وفصائل فلسطينية أخرى على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الحالي.

اعلان

ونظّم الجيش الخميس جولة للصحافيين عرض خلالها أسلحة وذخائر مختلفة، قال إنه عثر عليها في مناطق بجنوب إسرائيل هاجمها مقاتلو الحركة الفلسطينية.

وشملت هذه الأسلحة بعض الألغام والقذائف الصاروخية والطائرات المسيّرة المحلية الصنع، إضافة الى قذائف هاون إيرانية وكورية شمالية.

وأكدت إسرائيل أن "ما بين خمسة إلى 10% من الأسلحة الموجودة هنا صُنعت في إيران"، مشيرة إلى أن "10% من الأسلحة هي كورية شمالية، والبقية صُنعت في قطاع غزة"، وفقما نقلت "فرانس برس" عن مسؤول رفض الكشف عن اسمه.

وأفاد المسؤول العسكري بأن "أكثر ما يفاجئ هو كمية الأسلحة التي أدخلها مقاتلو حماس إلى إسرائيل".

وشنّ مقاتلو (حماس) في السابع من تشرين الأول هجومًا على إسرائيل هو الأعنف في تاريخها، تسلّلوا خلاله من قطاع غزة الى مناطق في جنوب الدولة العبرية، وأسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول من الهجوم، كما تحتجز حماس 224 شخصًا بينهم أجانب اقتادتهم معها بعد الهجوم، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وتردّ إسرائيل بقصف مدفعي وجوي مكثف على القطاع، ما أدى الى مقتل 7028 شخصًا بينهم 2913 طفلًا، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة في غزة.

المصادر الإضافية • أ ف ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

إيقاف لاعب نيوكاسل الإيطالي ساندرو تونالي 10 أشهر بسبب المراهنات

عندما تعجز الكلمات.. صور لمعاناة أهل غزة تحت القصف الإسرائيلي

قادة الاتحاد الأوروبي يدعون إلى "ممرات وهدنات" لإدخال مساعدات إلى غزة (بيان)

طوفان الأقصى غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني