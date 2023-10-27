شاهد: إسرائيل تتهم حماس باستخدام أسلحة كورية شمالية وإيرانية

بقلم: يورونيوز

اتّهم الجيش الإسرائيلي حركة حماس الخميس باستخدام أسلحة وذخائر مصنّعة في كوريا الشمالية وإيران خلال الهجوم الذي شنته وفصائل فلسطينية أخرى على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الحالي.

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ونظّم الجيش الخميس جولة للصحافيين عرض خلالها أسلحة وذخائر مختلفة، قال إنه عثر عليها في مناطق بجنوب إسرائيل هاجمها مقاتلو الحركة الفلسطينية.

وشملت هذه الأسلحة بعض الألغام والقذائف الصاروخية والطائرات المسيّرة المحلية الصنع، إضافة الى قذائف هاون إيرانية وكورية شمالية.

وأكدت إسرائيل أن "ما بين خمسة إلى 10% من الأسلحة الموجودة هنا صُنعت في إيران"، مشيرة إلى أن "10% من الأسلحة هي كورية شمالية، والبقية صُنعت في قطاع غزة"، وفقما نقلت "فرانس برس" عن مسؤول رفض الكشف عن اسمه.

وأفاد المسؤول العسكري بأن "أكثر ما يفاجئ هو كمية الأسلحة التي أدخلها مقاتلو حماس إلى إسرائيل".

وشنّ مقاتلو (حماس) في السابع من تشرين الأول هجومًا على إسرائيل هو الأعنف في تاريخها، تسلّلوا خلاله من قطاع غزة الى مناطق في جنوب الدولة العبرية، وأسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول من الهجوم، كما تحتجز حماس 224 شخصًا بينهم أجانب اقتادتهم معها بعد الهجوم، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وتردّ إسرائيل بقصف مدفعي وجوي مكثف على القطاع، ما أدى الى مقتل 7028 شخصًا بينهم 2913 طفلًا، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة في غزة.