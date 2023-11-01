شاهد: خامنئي يدعو الدول الإسلامية إلى وقف صادرات النفط ومقاطعة البضائع الإسرائيلية

بقلم: يورونيوز

قال خامنئي في خطاب أمام طلاب الجامعات في طهران "ما يجب على الحكومات الإسلامية أن تصر عليه هو ضرورة وقف قصف غزة فورا وإغلاق طرق تصدير النفط والسلع للكيان الصهيوني".

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قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، آية الله علي خامنئي دعا الدول الإسلامية إلى وقف صادرات النفط ومقاطعة البضائع الإسرائيلية، يوم الأربعاء مشددا على وقف قصف قطاع غزة.

وأضاف خامنئي إن الولايات المتحدة متواطئة في "الجرائم الأحدث التي ترتكب بحق الفلسطينيين" من قبل إسرائيل وتابع "على العالم الإسلامي ألا ينسى أن أمريكا وفرنسا وبريطانيا وقفت ضد الإسلام والشعب الفلسطيني المظلوم في قضية غزة الحاسمة".

وقال خامنئي "من أعمال الغرب الوقحة اتهام المقاتلين الفلسطينيين بالإرهاب".

وحذرت إيران إسرائيل من التصعيد إذا لم تنه الاعتداءات على الفلسطينيين، إذ أشارت السلطات إلى استعداد "تحرك الوكلاء المدعومين من طهران" في الشرق الأوسط .

ويشكل دعم القضية الفلسطينية ركيزة سياسية للجمهورية الإسلامية منذ الثورة الإسلامية عام 1979 وتتهم إسرائيل إيران بدعم حماس من خلال تزويدها بالأسلحة فيما تقول طهران إنها تقدم الدعم المعنوي والمالي للحركة التي تسيطر على قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي إلى 8796 قتيلا وفقا لوزارة الصحة في القطاع.