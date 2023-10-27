يشن الجيش الإسرائيلي مساء الجمعة قصفا كثيفا على قطاع غزة، فيما تحدث البعض عن بدء التوغل البري في القطاع. أما الجمعية العامة للأمم المتحدة ففد طالبت بغالبية كبيرة بـ"هدنة إنسانية فورية".
وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن القصف الإسرائيلي "هو الأعنف منذ بدء الحرب" واستهدف شمال قطاع غزة.
في الوقت نفسه، انقطعت "الاتصالات ومعظم الإنترنت بالكامل"، حسب حكومة حماس التي تتولى السلطة في القطاع منذ عام 2007. وأبلغ مكتب الإعلام عن "قصف جوي وبري ومن البحر"، متهما إسرائيل بأنها قامت بذلك "لارتكاب مجازر". وردا على ذلك، أعلنت كتائب القسام إطلاق "رشقات صاروخية" في اتجاه الأراضي الإسرائيلية.
أما الجمعية العامة للأمم المتحدة فقد طالبت الجمعة بغالبية كبيرة بـ"هدنة إنسانية فورية". والقرار غير الملزم الذي انتقدته إسرائيل والولايات المتحدة لعدم إشارته إلى حركة حماس، أيده على وقع التصفيق 120 عضوا وعارضه 14 فيما امتنع 45 عن التصويت، من أصل 193 عضوا في الجمعية العامة.
فيما يلي آخر التطورات:
كتائب القسام تقول إنها تخوض "اشتباكات عنيفة" مع قوات إسرائيلية في غزة
أعلن الجناح العسكري لحركة حماس الجمعة أن مقاتليه يخوضون "اشتباكات عنيفة" مع الجيش الإسرائيلي في موقعين داخل قطاع غزة بعد أن أكدت إسرائيل توسيع عملياتها في القطاع الفلسطيني المحاصر.
وقالت كتائب عز الدين القسام في بيان إنها "تتصدى لتوغل بري في بيت حانون (شمال القطاع) وشرق البريج (وسط) واشتباكات عنيفة تدور على الأرض".
إسرائيل تصف قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنه "مشين"
وصف السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة الجمعة تصويت الجمعية العامة على قرار يطالب بهدنة إنسانية في قطاع غزة من دون أن يشير الى حركة حماس، بأنه "مشين"، مخاطبا من أيدوا القرار "عار عليكم".
وقال جلعاد اردان "إنه يوم مظلم للأمم المتحدة والإنسانية"، مؤكدا أن إسرائيل ستواصل استخدام "كل السبل" المتاحة لها بهدف "إنقاذ العالم من الشر الذي تمثله حماس" و"إعادة الرهائن" الذين تحتجزهم الحركة الفلسطينية في القطاع.
من جهتها، رحبت حماس بقرار الجمعية العامة الذي طالب بهدنة انسانية فورية.
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الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب بـ"هدنة إنسانية فورية" في قطاع غزة
طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة بغالبية كبيرة ب"هدنة إنسانية فورية"، في اليوم الحادي والعشرين من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وذلك بعيد إعلان الجيش الاسرائيلي "توسيع" عملياته البرية في قطاع غزة.
والقرار غير الملزم الذي انتقدته إسرائيل والولايات المتحدة لعدم إشارته إلى حركة حماس، أيده على وقع التصفيق 120 عضوا وعارضه 14 فيما امتنع 45 عن التصويت، من أصل 193 عضوا في الجمعية العامة.
وأظهرت هذه النتيجة انقساما في صفوف الدول الغربية، وخصوصا الأوروبية، أذ أيدت فرنسا القرار في حين امتنعت ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا عن التصويت وصوتت النمسا والولايات المتحدة ضد القرار.
وطلب القرار الذي أعده الاردن باسم المجموعة العربية التي تضم 22 بلدا "هدنة إنسانية فورية دائمة ومتواصلة تقود إلى وقف للعمليات العسكرية". وكانت الصيغة السابقة للقرار تطالب ب"وقف فوري لإطلاق النار".
وبدأت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس بعد هجوم غير مسبوق شنته الحركة الإسلامية الفلسطينية داخل الأراضي الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر قتل فيه 1400 شخص بحسب الدولة العبرية.
وبعد الهجوم باشر الجيش الإسرائيلي حملة قصف لا هوادة فيه على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس، فارضا حصارا محكما على القطاع الذي يسكنه نحو 2,4 مليون شخص. وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس مقتل 7326.
ويتمحور مشروع القرار الذي صاغه الأردن وترعاه نحو أربعين دولة، على الوضع الإنساني في غزة ويطالب خصوصا بتوفير الماء والغذاء والوقود والكهرباء "فورا" و"بكميات كافية" ووصول المساعدة الإنسانية "من دون عوائق".
ويندد النص أيضا "بكل أعمال العنف الموجهة ضد المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين ولا سيما الأعمال الإرهابية والهجمات العشوائية". ويعرب عن "قلقه الشديد من التصعيد الأخير في العنف منذ هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر" من دون أن يذكر حركة حماس صراحة.
وأثار هذا الأمر غضب السفير الإسرائيلي جلعاد أردان الذي اعتبر الخميس أن مكان هذا النص "في مزبلة التاريخ".
وزير الخارجية الأردني يقول في قناة الجزيرة القطرية إن إسرائيل بدأت فعلا حربا برية على غزة
ونقل التلفزيون الأردني في تغريدة على "إكس" عن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قوله: إ"سرائيل تشن حرباً برية على غزة، وستكون النتيجة كارثة إنسانية ذات أبعاد خطيرة لسنوات قادمة. التصويت ضد القرار العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة يعني الموافقة على هذه الحرب التي لا معنى لها، وهذا القتل الذي لا معنى له. الملايين سوف يراقبون كل صوت. التاريخ سيحكم."
بعد فشل مجلس الأمن الدولي في التحرك، تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة على قرار غير ملزم نددت به إسرائيل مسبقا يطالب ب"هدنة إنسانية" في اليوم الحادي والعشرين للحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
وطلب الأردن باسم المجموعة العربية التي تضم 22 بلدا، أن يتم التصويت على مشروع قراره عند الساعة 15,00 بالتوقيت المحلي (الساعة 19,00 ت غ) بسبب "خطورة الوضع" في غزة فيما لا تزال قائمة طالبي الكلام تضم نحو مئة شخص في إطار هذا النقاش الذي بدأ صباح الخميس.
حماس تؤكد أنها "جاهزة ومستعدة" إذا شنت إسرائيل هجوما بريا على غزة (مسؤول)
أكد مسؤول كبير في حماس مساء الجمعة أن الحركة الفلسطينية "جاهزة" لمواجهة اجتياح بري إسرائيلي محتمل، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "يوسّع" عملياته البرية في قطاع غزة.
وقال عزت الرشق عبر قناته على تلغرام "إذا ما قرر (رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين) نتانياهو الدخول إلى غزة الليلة برا فالمقاومة جاهزة"، مضيفا أن "أشلاء جنوده ستبتلعها الأرض".
انقطاع الاتصالات والإنترنت عن غزة
أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عبر منصة إكس عن انقطاعه "عن الاتصال بشكل كامل عن غرفة العمليات في قطاع غزة في ظل قطع سلطات الاحتلال للاتصالات والإنترنت بشكل كامل".
وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني أن هذا الأمر "يؤثر على خدمة الاتصال المركزي 101 ويعوق وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين والجرحى"، معربا عن "القلق الشديد" بشأن قدرته على الاستمرار في تقديم الرعاية في ظل هذه الظروف، وكذلك من أجل سلامة موظفيه.
وأفاد موقع "نت بلوكس" الذي يتابع الوصول إلى الإنترنت حول العالم عن "انهيار الاتصال في قطاع غزة".
حماس تدعو العالم إلى "التحرك الفوري" لوقف الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة
دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة، العالم إلى "التحرك الفوري" لوقف القصف الإسرائيلي الذي اشتد مساء الجمعة على القطاع المحاصر.
وقالت الحركة الفلسطينية في بيان "نطالب الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بتحمل المسؤولية والتحرك الفوري لوقف الجرائم ومسلسل المجازر بحق شعبنا".
واضافت أن "قطع الاتصالات والانترنت عن قطاع غزة، وتصعيد القصف، براً وبحراً وجواً، على الأحياء السكنية؛ يُنذِر بِنِيَّة الاحتلال ارتكاب مزيدٍ من المجازر وجرائم الإبادة بعيداً عن أعين الصحافة والعالم".
وحملت الحركة "الاحتلال وواشنطن والعواصم الغربية التي دعمته كامل المسؤولية عن مسلسل المجازر البشعة وتداعياتها".
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الجيش الإسرائيلي يعلن تكثيف قصفه لغزة "بشكل كبير جدا"
أعلن الجيش الاسرائيلي الجمعة أنه يكثف ضرباته على قطاع غزة "في شكل كبير جدا"، بعدما أظهرت لقطات حية لوكالة فرانس برس قصفا كثيفا طاول شمال القطاع المحاصر. وقال المتحدث باسم الجيش دانييل هاغاري في تصريح متلفز "سنواصل ضرب مدينة غزة وضواحيها". كما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "سيوسع عملياته البرية هذا المساء" في غزة.