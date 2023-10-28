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فيديو: للمرة الأولى منذ بدء الحرب..دخول طاقم طبي إلى قطاع غزة المحاصر

فابريزيو كاربوني، المدير الإقليمي لمنظمة الصليب الأحمر
فابريزيو كاربوني، المدير الإقليمي لمنظمة الصليب الأحمر Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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دخل فريق من الصليب الأحمر الجمعة قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على القطاع المحاصر.

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دخل فريق من الصليب الأحمر الجمعة قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على القطاع المحاصر.

وأكدت متحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر لوكالة فرانس برس "نعم هي المرة الأولى التي يدخل فيها ستة أفراد من طاقم طبي وأربعة متخصصين من اللجنة" قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر. ورافقت الوفد ست شاحنات مساعدات.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصليب الأحمر فابريزيو كاربوني إن القافلة الطبية تمثّل "جرعة صغيرة من الإغاثة، وهي ليست كافية".

وأوضح في بيان أن "فريقنا الجراحي وإمداداتنا الطبية سيساعدان في تخفيف الضغط الشديد على الأطباء والممرضين في غزة"، لافتا الى أن "هناك حاجة ملحة لوصول المساعدة الإنسانية بشكل مستدام". وأضاف كاربوني "هذه الكارثة الإنسانية تتفاقم كلّ ساعة".

وتُجمِع وكالات الأمم المتحدة على الوضع الكارثي في قطاع غزة. ودخلت مساعدات محدودة قطاع غزة عبر رفح خلال الأيام الماضية.

المصادر الإضافية • أ ف ب / ICRC

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