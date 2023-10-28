فيديو: إسرائيل تحشد قواتها البرية والجوية وتقصف القطاع على مدار الساعة

بقلم: يورونيوز

في اليوم الثاني والعشرين للنزاع الذي أوقع آلاف القتلى، بات قطاع غزة المحاصر من إسرائيل والذي يسكنه نحو 2,4 نسمة، مقطوعا عن العالم مع توقف الاتصالات وخدمة الانترنت.

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تجمعت عشرات الدبابات الإسرائيلية لتقصف قطاع غزة صباح السبت، تزامنا مع إقلاع المقاتلات الإسرائيلية التي نفذت غاراتها وقصفت 150 هدفا شمال القطاع ليلا بحسب القوات الإسرائيلية.

من جانبه أفاد الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة أن الضربات الإسرائيلية الليلة الماضية "دمرت كليا "مئات البنايات والمنازل وآلاف الوحدات تضررت"، مبينا أن عمليات القصف الكثيفة أدت إلى تغير "معالم غزة ومحافظة الشمال".

وقال شهود عيان إن غالبية القصف تركز على مناطق محيطة بمستشفى الشفاء والمستشفى الإندونيسي، الواقعين في منطقة جباليا بشمال غزة. وأحدثَ القصف حفرا في الشوارع وسوى العديد من المباني بالأرض في المنطقة.

وواصلت القوات الإسرائيلية قصفها بعد ليلة من الاشتباكات العنيفة على الأرض، بين جنودها ومقاتلين من الفصائل الفلسطينية وضربات غير مسبوقة من حيث الكثافة منذ بدء الحرب.