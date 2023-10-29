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العربات التي يجرها الحمير وسيلة نقل جديدة في غزة فرضها الحصار ومنع إدخال الوقود

فلسطيني يجلس على عربة يجرها حمار
فلسطيني يجلس على عربة يجرها حمار Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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يستبدل السكان في قطاع غزة وبالتحديد في خان يونس السيارات بالعربات التي يجرها الحمير بسبب نقص الوقود الحاد في القطاع.

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ويتنقل السكان بواسطة هذه الوسيلة وأن كانت بطيئة، إلا أنه لا خيار أمامهم سوى التأقلم مع واقع جديد فرضته الحرب. 

وتفرض إسرائيل حصارا مطبقا على القطاع خاصة على الوقود، الذي ترفض أن يدخل بالرغم من مطالبات أممية بظرورة دخوله حاله حال بقية المساعدات الإنسانية، ولأهميته الكبيرة خاصة في تشغيل مولدات الطاقة الكهربائية في المستشفيات التي تغص بجرحى القصف الإسرائيلي.

وبموازاة ذلك، تواصل إسرائيل تكثيف قصفها على القطاع حيث ضربت الطائرات المقاتلة السبت "450 هدفا" لحماس على ما أعلنت السلطات.

المصادر الإضافية • أ ب

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