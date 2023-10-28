عثر على جثثهم في المتوسط.. مصرع تسعة مهاجرين قبالة السواحل الإيطالية

بقلم: يورونيوز

قضى تسعة مهاجرين كانوا يحاولون الوصول إلى الشواطئ الإيطالية من شمال إفريقيا وقد عثر على جثثهم في مياه البحر المتوسط، وفق ما أفادت السبت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

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وجاء في منشور للمتحدثة باسم المفوضية في إيطاليا كيارا كاردوليتي على منصة إكس "المزيد من الوفيات في البحر الأبيض المتوسط: خمسة بسبب غرق قارب صيد من تونس قبالة ساحل تراباني (صقلية) وأربع جثث عثر عليها (من قبل المنظمة غير الحكومية) على متن زورق قادم من ليبيا".

ووفق وسائل إعلام إيطالية، عثر على الجثث الخمس على شاطئ في مارينيلا دي سيلينونتي، جنوب غرب صقلية، بينما تم توقيف نحو 20 شخصًا كانوا على متن القارب نفسه لدى وصولهم.

وارتفع عدد المهاجرين غير النظاميين الوافدين إلى إيطاليا على الرغم من وصول ائتلاف تقوده جورجيا ميلوني إلى السلطة قبل عام وتعهّده وضع حد لهذه الظاهرة.

ووصل أكثر من 142 ألف مهاجر على متن قوارب متهالكة إلى شواطئ شبه الجزيرة منذ كانون الثاني/ يناير مقارنة بـ82 ألفا في الفترة نفسها من العام الماضي وفقًا لأرقام وزارة الداخلية.