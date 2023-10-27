مقتل ثلاثة مهاجرين في إطلاق نار قرب الحدود بين صربيا والمجر

بقلم: يورونيوز

تقع صربيا على "طريق البلقان" التي سلكها مئات آلاف الفارين من النزاعات والفقر في إفريقيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط محاولين بلوغ دول الاتحاد الأوروبي خلال موجة الهجرة الكبيرة في العامين 2015 و2016.

اعلان

قتل ثلاثة مهاجرين وجرح رابع خلال إطلاق نار وقع الجمعة بالقرب من الحدود بين صربيا والمجر حسب التلفزيون الصربي الرسمي "ار تي اس".

وقع إطلاق النار في مزرعة مهجورة قرب بلدة هورغوس الحدودية غالبا ما يلجأ إليها المهاجرون، الذين يحاولون دخول المجر العضو في الاتحاد الأوروبي على ما أوضح التلفزيون.

وأرسلت تعزيزات كبيرة للشرطة إلى المنطقة التي سجلت فيها في الأشهر الأخيرة مواجهات بين عصابات مهربين ومهاجرين أدت إلى سقوط قتلى أحيانا. ولم تنشر الشرطة على الفور بيانا بشأن حادث الجمعة.

وتقع صربيا على "طريق البلقان" التي سلكها مئات آلاف الفارين من النزاعات والفقر في إفريقيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط محاولين بلوغ دول الاتحاد الأوروبي خلال موجة الهجرة الكبيرة في العامين 2015 و2016.

وبعد إغلاق هذا الطريق رسميا في 2016، يواصل مهاجرون استخدامها لكن بأعداد أقل بكثير.

في أيلول/سبتمبر، أوقف نحو 400 مهاجر في شمال صربيا ونقلوا إلى مراكز ايواء.