حزب الله يشيع قتلاه في مراسم شعبية.. وتحركات في بيروت تضامنًا مع الفلسطينيين

بقلم: يورونيوز

تظاهر أنصار حزب الله في بيروت تضامنًا مع الفلسطينيين، وسط الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

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أقام حزب الله اللبناني، الجمعة، مراسم تشييع لثلاثة من عناصره الذين قتلوا في المناوشات الحدودية المكثفة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وفي لبنان، قُتل ما لا يقل عن 58 شخصاً في تبادل إطلاق النار عبر الحدود، معظمهم من مقاتلي حزب الله، ولكن بينهم أيضاً أربعة مدنيين على الأقل، أحدهم صحافي رويترز عصام عبد الله.

تشييع عناصر حزب الله AFP

مظاهرات في بيروت دعمًا للفلسطينيين

وخلال التشييع، قالت مريم دولابي، وهي مناصرة لحزب الله: "أنا أرتدي اللون الأبيض لأن فرساننا (مسلحي حزب الله) سيذهبون إلى الجنة، لكن أنت يا نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي) وجيشك تحت أحذيتنا. حزب الله سيحقق النصر وقريبًا سيتحدث الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ويحدث زلزالًا في إسرائيل".

من جهتها، قالت المناصرة فاطمة بدران: "لقد ضحى هؤلاء الشهداء بأنفسهم حتى نعيش بكرامة وشرف وعزة. إنها رحلة طويلة بدأت عام 1982 وما زالت مستمرة".

وفي السياق نفسه، تظاهر أنصار حزب الله في بيروت تضامنًا مع الفلسطينيين، وسط الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

وأشارت إيمان، إحدى مناصرات الحزب، إلى أنه "في حرب تموز فقدنا أحبابنا في الجنوب والبقاع وكل الأراضي اللبنانية وبقينا صامدين. ضحينا وسنضحي أكثر وسننصر أهلنا في فلسطين حتى آخر قطرة. الدماء تجري في عروقنا حتى نتحرر".

بدوره، قال حبيب، وهو من مناصري الحزب: "إذا تجرأت إسرائيل على التقدم نحو لبنان، فستكون الجولة الأخيرة بيننا وبينهم".