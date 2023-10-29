بقلم: يورونيوز

شاهد: فلسطينيون ينتشلون ذويهم من تحت أنقاض القصف الإسرائيلي في خان يونس جنوب غزة

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن "عددا كبيرا" من الفلسطينيين في القطاع قتلوا ليل السبت الأحد، في ضربات جوية إسرائيلية على مخيمين للاجئين في شمال القطاع.

كما تعرض مخيم خان يونس جنوب القطاع إلى القصف أيضا، ودمر عديد المباني السكنية على رؤوس أصحابها، وحاول الأهالي من المدنيين بأياد عارية سحب الضحايا من تحت أنقاض منزل عائلة طموس الذي دمر بالكامل، والواقع في شارع المجادلة غربي المدينة.

وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السبت "بتصعيد غير مسبوق في عمليات القصف" التي "تقوض الأهداف الإنسانية" داعيا مجددا إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وأعلن رئيس المكتب السياسي لحماس في غزة يحيى السنوار السبت أن الحركة مستعدة "فورا" لإبرام صفقة تبادل للأسرى مع إسرائيل، وقال "جاهزون فورا لعقد صفقة تبادل تشمل الإفراج عن جميع الأسرى في سجون الاحتلال مقابل الإفراج عن جميع الأسرى لدى المقاومة".