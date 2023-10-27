على غرار بايدن.. ألمانيا تتعامل "بحذر" مع حصيلة ضحايا الحرب التي تعلنها حماس

بقلم: يورونيوز

ردت وزارة الصحة في حكومة حماس بنشرها لائحة بأسماء حوالي 7 آلاف فلسطيني قتلوا منذ اندلاع الحرب، على أثر هجوم شنته الحركة داخل إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

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قالت الحكومة الألمانية الجمعة إنها تتعامل "بنوع من الحذر" مع الحصيلة التي تعلنها حركة حماس لضحايا الحرب منذ بدء القصف الإسرائيلي على غزة، من دون أن تنكر المعاناة التي يتكبدها المدنيون. وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية كريستيان فاغنر في المؤتمر الصحافي الدوري للحكومة "لا يمكننا التحقق بشكل مستقل من التصريحات التي تدلي بها حماس، ولهذا يجب اتخاذ نوع من الحذر" إزاءها.

تنشر وزارة الصحة في حكومة حماس يوميا حصيلة الضحايا منذ بدء الحرب مع إسرائيل، وقالت الجمعة إنها بلغت 7326 قتيلا، بينهم أكثر من 3 آلاف طفل.

لكن الناطق الرسمي المساعد باسم المستشارية الألمانية فولفغانغ بوشنر أكد أن "حماس ليست مصدرا للمعلومات بالنسبة إلينا".

وقال "لا أحد يعترض (...) على كون السكان في قطاع غزة يتكبدون معاناة رهيبة"، لكن برلين "لا يمكنها أن تقدم أرقاما دقيقة ولا التحقق منها"، وفق ما أضاف.

وتابع "لا جدال في أن هناك العديد من الضحايا المدنيين"، مستطردا "نشاهد مأساة الناس في قطاع غزة ولهذا السبب تعمل الحكومة الألمانية على إيجاد ممر للمساعدات الإنسانية".

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، الحليف المطلق لإسرائيل منذ بداية الحرب، شكك هو الآخر في مصداقية الأرقام التي تعلنها حكومة حماس.

وقال الثلاثاء "أنا متأكد أن هناك أبرياء قتلوا وهذا هو ثمن الحرب، لكن ليس لي أي ثقة في الأرقام التي يستعملها الفلسطينيون".

وردت وزارة الصحة في حكومة حماس على هذه التصريحات بأن نشرت الخميس لائحة بأسماء حوالي 7 آلاف فلسطيني قتلوا بحسبها منذ اندلاع الحرب، على أثر هجوم شنته الحركة داخل إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

غير أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أكدت الجمعة أن أعداد القتلى الصادرة عن وزارة الصحة التابعة لحركة حماس أثبتت "مصداقيتها" في نزاعات سابقة. وأفاد المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني الصحافيين في القدس "في الماضي، وعلى مدى جولات النزاع الخمس أو الست في قطاع غزة، اعتُبرت هذه الأرقام ذات مصداقية ولم يسبق لأحد أن شكك فيها".

وأكد لازاريني مقتل 57 من موظفي الأونروا منذ بدء النزاع، موضحا أن الحصيلة التي سجّلتها الوكالة الأممية يعكس معدل الحصيلة الإجمالية المعلنة في غزة.