شاهد: مسيرات حاشدة داعمة لغزة في لندن

بقلم: يورونيوز

كشف زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه لم يتمكن من الاتصال بوالدة زوجته وزوجها بعد انقطاع الاتصالات في غزة.

اعلان

تجمع آلاف الأشخاص في وسط لندن للمطالبة بإنهاء الصراع في غزة وإظهار الدعم للشعب الفلسطيني الذي يتعرض للقصف في القطاع المحاصر.

وتوقعت الشرطة البريطانية أن يصل عدد المشاركين إلى 100 ألف شخص، توازيًا مع تحركات في مانشستر وجلاسكو.

من جهة أخرى منعت فرنسا نظاهرة تضامنية مع غزة في باريس، وسط استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع المحاصر.

التظاهرات في لندن AFP

واعتبرت بعض الجمعيات أن هذا القرار الفرنسي "مخزي، بعد منع التظاهر ضد المذبحة المستمرة في غزة والضفة الغربية. وبهذا الحظر، تصر الحكومة وتوقع دعمها غير المشروط لسياسة إسرائيل الإجرامية".

وأضافت في بيان لها: "لن نسكت رغم القمع. كلنا فلسطينيون، أوقفوا المجازر، أوقفوا الإبادة الجماعية، أوقفوا الاستعمار والفصل العنصري".

قطع الاتصالات عن غزة

ويأتي ذلك في الوقت الذي قطعت فيه إسرائيل الاتصالات في قطاع غزة في هجمات مكثفة، مما أدى إلى قطع الاتصال بين 2.3 مليون نسمة وبين العالم الخارجي إلى حد كبير.

وقالت الأمم المتحدة، إن هذه الخطوة ستمنع وصول المساعدات إلى الفلسطينيين المحاصرين، مع استمرار تل أبيب في شن غارات جوية على المنطقة.

وقال حمزة يوسف، رئيس وزراء اسكتلندا، إنه يصلي لعائلته لتنجو من ليلة من القصف العنيف بينما يصادفون نهاية أسبوع ثالث وهم عالقين في منطقة حرب.

وكشف زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه لم يتمكن من الاتصال بوالدة زوجته وزوجها بعد انقطاع الاتصالات في غزة.