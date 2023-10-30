سكان غزة يلجأون لاستخدام مياه البحر في ظل نقص المياه العذبة

بقلم: يورونيوز

يضطر سكان غزة إلى استخدام مياه البحر للاستحمام والغسيل في ظل شح المياه العذبة بسبب إغلاق إسرائيل لمصادر المياه والكهرباء بالقطاع المحاصر.

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وشوهد بعض السكان أثناء غسيلهم لملابسهم وأوانيهم كما شوهد آخرون يتحممون بمياه البحر الأبيض المتوسط.

ويعاني سكان غزة من نقص مياه الشرب العذبة نتيجة الحصار الإسرائيلي.

وقالت إسرائيل إنها فتحت خطين لتزويد غزة بالمياه العذبة خلال الأسبوع الماضي وهو ما لم تتمكن وكالة أسوشيتد برس الأمريكية من التحقق منه.

ويعاني قطاع غزة من تدهور الوضع الإنساني في ظل القصف الإسرائيلي المستمر والنقص الحاد للمؤن والغذاء والمياه والمواد الطبية ومستلزمات المستشفيات.

ودخلت أمس الأحد 33 شاحنة محملة بالمياه والغذاء والدواء إلى غزة عبر المعبر الحدودي الوحيد من مصر.

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، تاريخ شنّ حركة حماس هجوما غير مسبوق داخل الأراضي الإسرائيلية، قتل في القصف الإسرائيلي المدمّر على قطاع غزة أكثر من 8 آلاف شخص، معظمهم مدنيون، وفق وزارة الصحة في غزة.

وقُتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل في هجوم حماس، معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول للهجوم الذي احتجزت خلاله حماس 239 رهينة، وفق السلطات الإسرائيلية.