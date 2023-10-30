بعد "توبيخه".. نادي ماينتس يفتح الباب مجددا للاعبه أنور الغازي بعد إيقافه بسبب منشور بشأن غزة

بقلم: يورونيوز

كان ماينتس قد قرر إيقاف الغازي في 17 تشرين الأول/أكتوبر بسبب اتخاذه "موقفاً بشأن الصراع في الشرق الأوسط بطريقة غير مقبولة بالنسبة للنادي".

اعلان

أعلن نادي ماينتس الألماني لكرة القدم الإثنين أنه وبخ لاعبه الهولندي الدولي أنور الغازي بسبب التعليقات التي أدلى بها بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لكنه فتح الطريق أمام عودة الجناح إلى الفريق الأول.

وكان لاعب أياكس وأيندهوفن وليل الفرنسي وأستون فيلا وإيفرتون الإنكليزيين سابقاً نشر عدة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي عقب بداية الصراع في وقت سابق من الشهر الحالي، بما في ذلك عبارة "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر".

"من النهر الى البحر فلسطين ستتحرر"

وينظر البعض إلى الشعار على أنه دعوة لتدمير إسرائيل، بينما يقول آخرون إنه يدعو إلى المساواة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال ماينتس إنه في محادثاته مع إدارة النادي "نأى الجناح بنفسه عن منشوره على حسابه على إنستغرام والذي حذفه بعد دقائق"، مضيفاً أن المغربي الأصل "نأى بنفسه صراحة" عن هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر و"تقدم بتعازيه لضحايا الهجوم ولجميع ضحايا الصراع الدائر".

وأضاف أن اللاعب البالغ 28 عاماً القادم هذا الصيف من أيندهوفن بعقد لعامين "لا يشكك في حق إسرائيل في الوجود". وأعتبر أن "التزام الغازي في التمسك بقيم النادي" يعني أنه سيعود إلى التمارين وسيكون قادراً على التواجد في تشكيلة الفريق للمباريات "قريباً".

وشن الجناح العسكري من حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الحالي هجوماً غير مسبوق في تاريخ إسرائيل تسللت خلاله إلى مناطق إسرائيلية، وتسبب بمقتل أكثر من 1400 شخص معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول للهجوم الذي احتجزت خلاله حماس أيضاً 239 رهينة، وفق السلطات الإسرائيلية.

وتردّ إسرائيل منذ ذلك التاريخ بقصف مدمر على قطاع غزة، يترافق منذ أيام مع عمليات عسكرية برية داخل القطاع. وقتل في قطاع غزة 8306 أشخاص، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس، معظمهم مدنيون.