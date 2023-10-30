قتل ثلاثة أشخاص على الأقل في مواجهات مسلحة إثر مداهمة الجيش الإسرائيلي لمدينة جنين شمال الضفة الغربية.
أكدت حركة حماس مساء الأحد أن مقاتليها يخوضون "اشتباكات عنيفة" مع الجيش الإسرائيلي في غزة، فيما قتل أربعة فلسطينيين في مدينة جنين برصاص الجيش الإسرائيلي.
وتتزايد الدعوات للسماح بإيصال مساعدات إنسانية إلى المدنيين في غزة الذين يتعرضون لقصف متواصل يشنه الجيش الإسرائيلي ردا على هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وقتل في القصف الإسرائيلي أكثر من 8 آلاف شخص، معظمهم مدنيون، وفق وزارة الصحة في غزة.
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل "عشرات" المقاتلين في قطاع غزة خلال الليل
مقتل أربعة فلسطينيين في جنين برصاص الجيش الإسرائيلي
داهمت قوة عسكرية إسرائيلية معززة بحوالي 100 مركبة مدينة جنين من أكثر من محور، نشرت كذلك قناصين على أسطح البنايات المحيطة بمستشفى ابن سينا.
وقالت وكالة وفا إن الجيش الإسرائيلي قتل أربعة فلسطينيين بحسب مدير مستشفى جنين الحكومي.
بينما أصيب 9 أشخاص على الأقل.
رداً على إطلاق صواريخ.. الجيش الإسرائيلي يستهدف بنى تحتية عسكرية في سورياeuronewsأعلن الجيش الإسرائيلي الإثنين، أنه قصف أهدافاً عدة في سوريا ردا على إطلاق صواريخ، وسط تزايد المخاوف من تحول الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة إلى صراع إقليمي أوسع.
مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 2 بعد إنقلاب دبابة
أعلن الجيش الإسرائيلي أن جنديا قتل وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة عندما انقلبت دبابة في شمال إسرائيل يوم الأحد.
33 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت غزة الأحد (الأمم المتحدة)
دخلت 33 شاحنة محملة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة الأحد عبر معبر رفح الحدودي مع مصر حسبما أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
وذكر المكتب الأممي أن هذه أكبر قافلة تدخل القطاع الفلسطيني المحاصر منذ الاستئناف المحدود لتسليم المساعدات الإنسانية في 21 تشرين الأول/أكتوبر.
وقال المكتب في تقريره اليومي عن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس "على الرغم من أن هذه الزيادة مرحب بها، إلا أن هناك حاجة إلى حجم أكبر بكثير من المساعدات بشكل منتظم لتجنب مزيد من التدهور في الوضع الإنساني المتردي، بما فيها الاضطرابات المدنية".
وشدد التقرير على أن "الإدخال الطارئ للوقود لتشغيل المعدات الطبية ومرافق المياه والصرف الصحي أمر ضروري على وجه التحديد".
ومنعت إسرائيل كل إمدادات الوقود قائلة إن حماس ستستغلها لصنع أسلحة ومتفجرات.
طوابير طويلة من أجل كسرة خبز.. الفلسطينيون في رفح يواجهون الحرب بمِعَد فارغةeuronewsيستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة وتستمر بمحاذاة ذلك شاحنات المساعدات بالدخول عبر رفح لكنها، لا تتناسب مع حجم الأزمة.
توتر متصاعد عند حدود إسرائيل ولبنان وحزب الله يعلن استخدام صاروخ أرض-جو
شهدت الحدود بين إسرائيل ولبنان الأحد تصاعدا في حدة التوتر والقصف المتبادل المتواصل منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، مع إعلان حزب الله اللبناني إسقاط مسيّرة إسرائيلية باستخدام صاروخ أرض-جو.
وليل الأحد الاثنين أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية التي لديها مقاتلين في لبنان، عبر تلغرام، مقتل اثنين من عناصرها في موقع حانيتا بشمال إسرائيل. وتحدثت سريا القدس في بيان عن "عملية اختراق للسياج الأمني لدى العدو الصهيوني عند موقع حانيتا العسكري شمال فلسطين المحتلة حيث تمكن مجاهدونا من الاشتباك مع قوات العدو على أرض فلسطين المحتلة".
ومنذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر، تشهد المنطقة الحدودية تبادلا لإطلاق النار بشكل يومي، غداة اندلاع الحرب بين إسرائيل، العدو اللدود لحزب الله، وحركة حماس الفلسطينية الحليفة له.
"منع وصول المساعدات الإنسانية" إلى غزة يمكن أن يشكل "جريمة" (الجنائية الدولية)
أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الأحد في القاهرة أن "منع وصول المساعدات الإنسانية" إلى قطاع غزة يمكن أن يشكل "جريمة"، بعد زيارته معبر رفح الحدودي الذي يربط مصر بغزة حيث تتكدس المساعدات الدولية للمدنيين الفلسطينيين.
وصرح خان للصحافة الأحد بأن "منع وصول المساعدات يمكن أن يشكل جريمة"، مضيفا "يجب على إسرائيل أن تضمن، بلا تأخير، حصول المدنيين على الغذاء والدواء" في غزة.
وقال خان "في رفح، رأيت شاحنات عالقة، مليئة بالسلع والمساعدات الإنسانية، بعيدا عن الأفواه الجائعة (لسكان غزة) وجروحهم".