بقلم: يورونيوز

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل في مواجهات مسلحة إثر مداهمة الجيش الإسرائيلي لمدينة جنين شمال الضفة الغربية.

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أكدت حركة حماس مساء الأحد أن مقاتليها يخوضون "اشتباكات عنيفة" مع الجيش الإسرائيلي في غزة، فيما قتل أربعة فلسطينيين في مدينة جنين برصاص الجيش الإسرائيلي.

وتتزايد الدعوات للسماح بإيصال مساعدات إنسانية إلى المدنيين في غزة الذين يتعرضون لقصف متواصل يشنه الجيش الإسرائيلي ردا على هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وقتل في القصف الإسرائيلي أكثر من 8 آلاف شخص، معظمهم مدنيون، وفق وزارة الصحة في غزة.