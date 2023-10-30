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شاهد: مقتل فلسطيني طعن شرطيا إسرائيليا في القدس

مكان حصول العملية في القدس
مكان حصول العملية في القدس Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
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قتل فلسطينيّ برصاص القوات الإسرائيليّة بزعم تنفيذه عمليّة طعن في مدينة القدس اليوم الإثنين.

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وقالت الشرطة في بيانها إن أحد سكان "القدس الشرقية وصل مسلحا بسكين إلى محطة وقود ماندلباوم في القدس وطعن جنديا من حرس الحدود في الجزء العلوي من جسده".

وأضاف البيان "شرعت القوات بمطاردة المشتبه به وتمكنت من تحييده" وأشار بيان لاحق إلى "ضبط السكين المستخدم في الهجوم في مكان الحادث".

وقال مسعف من نجمة داود الحمراء للقناة 12 في مكان حادث الطعن إن ضابط الشرطة الذي أصيب في الهجوم تم نقله إلى المستشفى وحالته مستقرة.

وقد عمد عناصر أمن تواجدوا في المكان إلى إطلاق النار عليه فورًا، ما أسفر عن مقتله بحسب ما أوردت التقارير، بعد أن قالت إنه تمّ "تحييده" في بادئ الأمر.

ووصل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى موقع العملية في القدس، وكرّر تصريحات قالها مرارًا عن ضرورة حمل السلاح، وعن جهوده في توزيع الأسلحة، وقال: "لا زلنا في المرحلة الأولى من توزيع السلاح".

يأتي ذلك فيما تستمر الحرب بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 8 آلاف فلسطيني.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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